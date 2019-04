eBay apre il nuovo Store Marvel esclusivo

Manca davvero poco per scoprire come finirà la saga durata 10 anni: mercoledì 24 aprile si accedono le luci su “Marvel Studios’ Avengers:Endgame”. La première italiana è l’occasione perfetta per annunciare la nuova collaborazione tra eBay e Disney che hanno lavorato insieme

per presentare uno speciale Store Marvel su eBay.it che propone un’ampia selezione di idee regalo, oggettistica e pezzi da collezione dedicati al mondo Avengers. Un fenomeno quello dei Super Eroi Marvel in costate ascesa di pubblico e appassionati, il cui successo mette tutti d’accordo,

indipendentemente dall’età, e che vede nell’online una delle destinazioni privilegiate per lo shopping a tema Marvel. Lo confermano i dati di vendita del marketplace, leader nell’eCommerce a livello globale, che non accennano a fermarsi. Se si prende in esame solo il mercato italiano, da gennaio scorso, fino a marzo 2019, eBay.it registra un 1 articolo a tema venduto ogni 9 minuti.

Ampliando poi lo sguardo e analizzando il mercato globale il dato è impressionante: su eBay si vende un prodotto a tema Avengers ogni 5 secondi. Ritornando al panorama italiano, è interessante notare come, tra gli oltre 75mila prodotti a tema Avengers acquistati negli ultimi 15 mesi sul sito, il 26% è rappresentato dai classici fumetti, il 23% da giocattoli e modellismo e il 10% dai ben più moderni videogiochi e console.

L’eredità del genio indiscusso di Stan Lee è enorme ed i Super Eroi a cui potersi appassionare sono praticamente infiniti, sempre attuali e capaci di accendere i sogni e l’immaginazione di un pubblico di generazioni diverse. Ed è proprio partendo dall’ampia varietà di personaggi che eBay si è domandata quali siano i protagonisti che vincono la sfida a colpi di acquisti online. Sia in Italia che nel resto del mondo al primo posto resta ben saldo Thor con un articolo venduto ogni 15 secondi a livello globale e 2 articoli venduti all’ora in Italia, seguito al secondo posto da IronMan e al terzo da Hulk.

Inoltre, i fan sono disposti a fare follie e non badare a spese per i propri idoli dei fumetti e del grande schermo: su eBay.it è stato venduta un’action figure da collezione di Hulkbuster del capitolo “Avengers: Age of Ultron” a ben 1.399€! *