SuperGirl 4×08: Finale mozzafiato per Kara Denvers

Negli episodi di Supergirl trasmessi questa settimana negli Stati Uniti, assistiamo al ritorno di Kevin Smith per il finale di mezza stagione intitolato “Bunker Hill”, incrementando notevolmente gli ascolti della serie di Supergirl.

Crossover tra Supergirl, Flash e Arrow: Finale ricco di colpi di scena

L’episodio di Domenica ha raggiunto gli 1,26 milioni di spettatori, un risultato notevole rispetto il precedente episodio, segnano un punto di svolta per la serie televisiva Supergirl / Kara Danvers (intereptata da Melissa Benoist).

Nel corso della puntata si narra la storia e il percorso di Nial Nal, amico di Kara Denvers, che porterà il giovane a diventare un Eroe. Che sia la nascita di un nuovo protagonista? Questo finale è ricco di colpi di scena in cui saranno presenti diversi personaggi incontrati in altre storie come Flash, Arrow e Legend of Tomorrow e forse vedremo qualche anticipazione della nuova eroina Batwoman direttamente da Gotham City.

Kara Danvers si ritroverà a fronteggiare in questa nuova stagione, l’odio terroristico nei confronti degli alieni e la minaccia sulla sua identità. Secondo alcune indiscrezioni ci si aspetta in questo episodio una scena mozzafiato.

Ricco di pathos l’episodio Crossover “Elseworlds” concluderà la prima parte della serie, la quale riprenderà a 20 Gennaio 2019.

Di seguito il trailer dell’episodio crossover “Elseworlds”