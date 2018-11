Marvel in lutto: Addio Stan Lee

Brutte notizie dal mondo Marvel, il leggendario scrittore ed editore “Stan Lee” è venuto a mancare all’età di 95 anni a causa di alcuni problemi di salute che lo avevano colpito recentemente. La notizia è stata diffusa nella serata di ieri.

Stanley Lieber noto come Stan Lee è stato uno dei padri del fumetto americano, grazie a lui dobbiamo la nascita di super eroi come Spiderman, Hulk, Capitan America, gli X-men e molti altri. Iniziò la sua carriera da fumettista negli anni 40, creando l’universo Marvel 20 anni più tardi.

Centinaia i personaggi che popolano il mondo Marvel, ideati dalla geniale mente del maestro. Soprannominato il “Sorridente” è stato protagonista di piccoli cammei nelle varie pellicole cinematografiche basate sugli eroi Marvel, basti pensare allo Spider-Man di Toby Maguire.

Nel 2000 Stan Lee realizzò il primo lavoro per la DC lanciando la nuova serie Just Imagine, reinventando supereroi come Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde e Flash, creando Stripperella per la Spike TV e collaborando nel 2004 con Hugh Hefner per una serie di supereroi che vedeva la partecipazione delle conigliette Playboy.

E’ deceduto nella giornata di ieri al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles in California, dopo essere stato trasportato d’urgenza in ambulanza a causa di un malore. Probabilmente verrà realizzato il giusto tributo a Lee tramite un video documentario sulla sua vita, come per molti grandi del fumetto. Nell’attesa non possiamo far altro che salutare il super eroe per eccellenza.