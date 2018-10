Ancona: Uomo ubriaco viene arrestato spacciandosi per BATMAN

E’ accaduto ad Ancona nelle Marche, un uomo di 29 anni è stato arrestato da una pattuglia di polizia presso la Piazza Ugo Bassi, per aver molestato in stato di ebrezza la polizia locale, la quale si era recata sul posto per un semplice controllo.

“Io sono Batman”

L’uomo indossava un cappuccio sulla testa e stava svolgendo il suo lavoro, quando la polizia si è avvicinata per un controllo, l’uomo ha agito in malo modo, probabilmente a causa degli effetti dovuti all’alcol, ed è stato prontamente arrestato.

Durante l’arresto ha dichiarato:

Lasciatemi stare… sono Batman (alzando le braccia verso il cielo e allargandosi la felpa per spiccare il volo)

La questura locale ha affermato che i controlli sono stati intensificati per poter ridurre la criminalità sul territorio, tramite la collaborazione e intervento di Volanti, Reparto Prevenzione Crimine, Squadra Nautica, Unità cinofile e di primo intervento, con oltre 20 blocchi stradali.

Considerando che l’uomo faceva semplicemente il suo lavoro, basterà una doccia fredda e qualche giorno di carcere per schiarirgli le idee, una cosa è certa, Joker starà sicuramente gongolando per l’accaduto.