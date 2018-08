Regali per lui, cosa regalare ad un amante dei comics

Quando un caro amico compie gli anni serve un super regalo, soprattutto se ama i fantastici universi dei supereroi

Non sempre è facile destreggiarsi con il problema dei regali, perché convincersi che “basta il pensiero” è il miglior modo per fare un pessimo regalo per lui. È vero che le buone intenzioni sono importanti, ma già che ci si prende la briga di fare un dono tanto vale metterci quel minimo di impegno che lo rende un successo. Anche perché se a compiere gli anni è un amico non c’è alcuna difficoltà nel trovare qualcosa che gli piaccia.

Visto che lo conoscete benissimo dovreste sapere meglio di chiunque altro quali sono le sue passioni e quali potrebbero essere dei regali per lui adatti per l’occasione. Un punto di partenza che è sempre efficace

è pensare alle sue passioni, e se avete degli amici amanti dei comics è in quel settore che dovete cercare qualcosa di bello da regalare.

Ma quali possono essere delle idee regalo vincenti? Una delle ultime uscite rischiando di regalargli un doppione? Un numero da collezione che costa quanto il pacchetto di maggioranza della LexCorp?

Certo, dei fumetti potrebbero essere proprio dei pensieri graditi, ma per rimanere nel mondo dei comics senza regalare per forza dei fumetti ci sono anche tante altre alternative offerte dal vastissimo settore dei gadget ufficiali dei supereroi. Volete qualche esempio concreto di regali per lui in tema supereroi? Eccone qualcuna.

Luminart Avengers Infinity War



Avengers Infinity War ha segnato il primo passo verso la conclusione di una saga lunga quasi una decade. Per vedere come finirà la guerra con Thanos dovremo aspettare il prossimo anno, ma lo spettacolare Ininity War possiamo rigodercelo in home video e anche grazie ai gadget.

La Luminart Avengers Infinity War è un elemento di arredo che unisce un quadro a una lampada. La cornice è spessa, così da non obbligarvi ad appendere la luminart al muro perché può essere appoggiata anche su una mensola. L’immagine mostra una composizione epica di personaggi.

Al centro, più grande di tutti, c’è Thanos con il Guanto dell’Infinito in primo piano. Tutto attorno invece ci sono i principali supereroi che hanno provato a fermarlo.

Anello di Iron Man



Da un elemento di arredo passiamo ad un accessorio per tutti i fan do Tony Stark. L’anello di Iron Man è un prodotto ufficiale Marvel che propone un bellissimo anello che raffigura il simbolo dell’Arc Reactor.

L’anello è in acciaio inox con finitura dorata e dettagli in rosso. Il risultato è un anello esclusivo, molto particolare ma al tempo stesso perfetto per tutti i fan di Iron Man. Certo, una qualsiasi delle Mark create da Tony sarebbe stato un regalo ancora più gradito, ma credo sia chiaro che si tratta di tecnologie del tutto fuori portata.

E poi l’anello di Iron Man è venduto dentro ad un elegante cofanetto, per un regalo per lui perfetto.

Accappatoio di Spider-Man



Non importa di quali superpoteri dispone, anche un supereroe suda e si sporca. Quindi è la norma che un supereroe, quando rincasa o rientra alla base, per prima cosa pensa a farsi una bella doccia.

Forse è anche per questo che il settore dei gadget dei supereroi è ricco di accappatoi, con tanti modelli esclusivi che rievocano i personaggi attraverso i loro costumi. Tra i vari esempi che avrei potuto portarvi ho scelto l’Accappatoio dell’Uomo Ragno, un modello molto bello che riprende lo stile del costume classico, quello creato dal genio di Ditko e che ha subito davvero pochissime modifiche negli anni (se si pensa solo al costume principale).

Il materiale è poliestere, non pari al cotone per un accappatoio, ma questo rende il capo perfetto anche come vestaglia ampliandone gli usi e rendendolo il capo perfetto per passare al caldo le fredde giornate invernali.



Cupola luminosa di Batman



Se l’idea di prendere come regalo per lui una action figure vi intriga ma non sapete quale scegliere c’è una soluzione perfetta. A patto che l’amico sia fan di Batman.

Tra i gadget DC Comics ufficiali c’è un elemento di arredo che mostra come esaltare al massimo un personaggio di Batman da esposizione. È la Cupola luminosa di Batman, una piccola teca con all’interno un personaggio del Cavaliere Oscuro. La particolarità non è tanto nella teca, ma nella base luminosa che mette in risalto Batman anche in mezzo alle tenebre.

Così mentre le solite action figure e statue rimarranno al buio, la Cupola luminosa di Batman brilleràe si mostrerà in tutto il suo fascino.

Set da colazione di Batman



Da un regalo per lui che esalta Batman a uno che tira fuori quel lato buffo che nessuno pensava potesse avere. Il set da colazione di Batman è uno dei gadget più divertenti che possiate trovare dedicati all’Uomo Pipistrello.

Anche se in questo caso sarebbe più giusto chiamarlo Uovo Pipistrello. Il set è composto da due elementi: il primo è un favoloso portauovo con le sembianze di Batman. La coppetta è il corpo in più c’è il cappuccio che fa da coperchio all’ovetto. Il Bat-Uovo brandisce anche uno strumento, è il Bat-cucchiaino, per gustare al meglio l’uovo. Il secondo accessorio del set è uno stampo per tagliare le fette di pane tostato in dei piccoli loghi di Batman.

Così potrete gustarvi una colazione come quelle faraoniche che Alfred prepara a Bruce Wayne.