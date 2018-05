Black Panther: Disponibile in Home Video dal 30 Maggio

Appassionati di supereroi, a partire dal 30 Maggio Black Panther sarà ufficialmente disponibile nei formati DVD e Bluray, scopriamo insieme quali sono i contenuti delle edizioni Home Video.

La pellicola cinematografica diretta da Ryan Coogler arriverà nelle case italiane a partire dal 30 Maggio con le versioni Home Video.

Trama:

Dopo la morte di suo padre T’Chaka, T’Challa (Chadwick Boseman) eredita il trono della fittizia nazione africana di Wakanda. Ma, come insegna la storia, le successioni sono momenti politicamente turbolenti, tanto più che il Wakanda non è affatto lo stato da terzo mondo che appare: dietro un’elaborata facciata si nasconde il Paese più avanzato del mondo, la cui tecnologia è sviluppata dal minerale vibranio, lo stesso dello scudo di Captain America, di cui in Wakanda ci sono grandi risorse per via di un asteroide di questo materiale precipitato millenni fa sul suo suolo.