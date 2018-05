Nuovo progetto in cantiere da Disney e Marvel: Addio agli Avengers?

Bob Iger, CEO della Disney, in occasione di una recente intervista ha affermato che la compagnia è al lavoro con Marvel Studios per un nuovo franchise che prenderà il posto degli Avengers dopo il quarto episodio, previsto nei Cinema per il prossimo anno.

Avengers in pensione?

Di seguito le parole di Iger:

Spesso ci incontriamo con il team Marvel per pianificare il futuro cinematografico per i prossimi 10 anni. Posso dirvi che stiamo provando a realizzare un nuovo franchise che sostituirà gli Avengers, ma ciò non significa che non li vedrete più, anche perchè non ci sono ancora annunci da fare al momento. Siamo consapevoli della popolarità dei personaggi cosi come del franchise, ma credo che nonostante il nostro intento sia di proporre un nuovo franchise, il pubblico non deve pensare che non ci saranno altri film sugli Avengers in futuro. I risultati ottenuti al botteghino dal film Avengers Infinity War parla da se ma credo che in futuro risulterà difficile proporre un film simile, a causa del generoso cast e del budget impiegato per la sua realizzazione.

Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War è attualmente in proiezione nelle sale italiane, a distanza di pochi giorni ha incassato ben 198 milioni di dollari in tutto il mondo. Il quarto episodio è programmato per il 3 maggio 2019 negli USA.