Hasbro acquisisce i Power Rangers

Dopo l’annuncio del ritorno dei Micronauti sul grande schermo, Hasbro annuncia l’acquisizione dei Power Rangers e non solo, per un valore di ben 522 milioni di dollari.

Brian Goldner, presidente della Hasbro afferma:

I Power Rangers sono un brando iconico e dall’enorme potenziale, con una grande narrativa e merchandising, da oggi verrà curato dalla Brand Blueprint di Hasbro. E’ arrivato il momento di investire sul potenziale dei Power Rangers, abbiamo la possibilità di sviluppare il franchise sotto ogni punto di vista, dai giocattoli a videogiochi e intrattenimento.

Il nostro obiettivo è quello di espandere il commercio al dettaglio in tutto il mondo, siamo felici del supporto offerto da Haim Saban nel ruolo di consulente, otterremo da lui tutto l’aiuto necessario per sviluppare al meglio questa proprietà per la prossima generazione di fan.

Sono trascorsi 25 anni dal debutto dei Power Rangers e credo che il futuro del brand non sia mai stato più luminoso. Hasbro è un’azienda leader nell’innovazione, narrativa e amministrazione di brand di successo, ciò ci rende la compagnia perfetta per sviluppare ulteriormente questa proprietà intellettuale.

Non vedo l’ora di lavorare con il team negli anni a venire.