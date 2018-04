Warner Bros festeggia gli 80 anni di Superman in Injustice 2

Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios celebrano l’80° anniversario di Superman aggiungendo Superman Classico alla selezione di personaggi di Injustice 2 per dispositivi mobili. Il nuovo personaggio è ispirato alla prima comparsa di Superman nell’Action Comics n. 1, con tanto di mutandoni rossi e tutto il resto!

Superman Classico debutta in Injustice 2

Superman Classico rende omaggio alla prima comparsa, risalente a 80 anni fa, dell’icona culturale con abilità di combattimento uniche che riducono la difesa dell’avversario e al contempo provocano danni all’intera squadra.



La celebrazione dell’anniversario continua con uno speciale evento di gioco in cui Superman Classico approderà nell’Arena, la nota modalità di gioco, per un periodo di tempo limitato. Superman Classico non farà invasione in tutti i combattimenti, ma quando accadrà, i giocatori potranno cercare di sconfiggerlo per ottenere Schegge Eroe.



Per scaricare il materiale per la celebrazione dell’80° anniversario di Superman Classico in Injustice 2 per dispositivi mobili, fai clic qui: