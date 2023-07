Studio Ghibli svela l’arrivo di un nuovo Film

Lo Studio Ghibli è uno dei più celebri studi di animazione giapponesi, con un’ampia base di fan in tutto il mondo. Recentemente, il regista Hayao Miyazaki, autore di capolavori dell’animazione, ha tenuto un profilo basso riguardo al suo prossimo e presunto ultimo film, intitolato “How Do You Live?”. Tuttavia, lo studio ha appena condiviso un post misterioso che ha aumentato l’interesse e l’attesa per la tanto attesa premiere.

Studio Ghibli – Mondomanga.net

Lo Studio Ghibli alimenta l’attesa per il nuovo film di Hayao Miyazaki con un post criptico

L’aggiornamento è stato pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale dello Studio Ghibli, presentando un’immagine che sembra raffigurare una serie di forme d’onda audio provenienti da una cabina. Questo ha generato diverse speculazioni tra i fan, che si chiedono se si tratti di un riferimento al doppiaggio o al mixaggio del suono. Lo Studio Ghibli ha mantenuto un velo di mistero intorno a questo nuovo film sin dall’inizio, e questo post criptico non fa che alimentare ulteriormente le speculazioni.

“How Do You Live?” è stato annunciato diversi anni fa e ha coinvolto nuove personalità al fianco di Miyazaki per realizzare questo ambizioso progetto. Fino a poco tempo fa, molti erano incerti sulla data di uscita effettiva del film, ma una recente intervista con il produttore Toshio Suzuki ha finalmente confermato che il film verrà proiettato in Giappone il 14 luglio.

Una delle peculiarità di questa premiere è che non sarà accompagnata da un trailer, mantenendo così un mistero totale attorno al film. Questo approccio non convenzionale alla promozione suscita fascino e attira l’attenzione, in un’epoca in cui la pubblicità e i trailer sono parte integrante della campagna di lancio di un film.

Nonostante l’entusiasmo dei fan dello Studio Ghibli, restano ancora molte domande senza risposta. Il post misterioso condiviso dallo studio ha sollevato ulteriori interrogativi e ha aumentato il desiderio dei fan di conoscere maggiori dettagli. Tuttavia, l’unico modo per scoprire cosa succederà sarà quello di aspettare l’uscita del film e guardarlo direttamente al cinema.

“How Do You Live?” debutterà in Giappone il 14 luglio, ma al momento non sono state fornite informazioni su una possibile data di uscita internazionale. I fan italiani dovranno pazientare ancora per scoprire quando avranno la possibilità di vedere l’atteso film dello Studio Ghibli sul grande schermo.

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su “How Do You Live?” e per tutte le novità riguardanti il magico mondo dello Studio Ghibli.