Dragon Ball Super: Perchè Gohan si è trasformato in Beast

Il mondo di Dragon Ball è sempre stato caratterizzato da trasformazioni sorprendenti e potenti per i suoi protagonisti. Tuttavia, ci sono casi in cui le nuove trasformazioni sembrano emergere dal nulla, senza una chiara spiegazione o giustificazione all’interno della trama. Uno di questi casi è la trasformazione di Gohan in Gohan Beast, introdotta nel film “Super Hero“.

Dragon Ball Super: Alla ricerca di una spiegazione per la trasformazione di Gohan Beast

Mentre il film ha fornito una spiegazione abbastanza rudimentale sulla trasformazione di Orange Piccolo, i fan hanno criticato il fatto che non sia stata data una spiegazione adeguata a Gohan Beast. Ma potrebbe essere che Dragon Ball Super, nel corso dei suoi prossimi capitoli nel manga, fornisca una dettagliata e convincente giustificazione per questa nuova forma di Gohan.

Da parte nostra, sappiamo ancora poco sulla forma Beast, se non che potrebbe rappresentare il potenziale inespresso di Gohan, che si è accumulato nel corso degli anni. Questo potenziale, fino ad ora sopito, potrebbe essere stato finalmente scatenato per affrontare la nuova minaccia rappresentata dal Red Ribbon e i Gamma.

Non abbiamo ancora dettagli precisi sulla natura di questa trasformazione, ma considerando il carattere selvaggio dei Saiyan, che è stato discusso e mostrato nel corso degli anni, potrebbe essere che Gohan avesse semplicemente un potenziale latente che doveva ancora essere rivelato, come è successo con Bardack.

La giustificazione di questa nuova forma potrebbe essere presentata in vari modi nel manga. Potrebbe essere un semplice dialogo o un flashback che aggiunge nuovi elementi alla trama, fornendo così una spiegazione più dettagliata sulla forma Beast di Gohan. Il manga, con il suo ritmo più lento e dettagliato, potrebbe sfruttare questa opportunità per fornire una spiegazione più esaustiva, compresa l’origine di questa nuova trasformazione.

Attualmente, il manga di Dragon Ball Super sta seguendo la stessa saga del film “Super Hero“, quindi è possibile che siano riservate alcune sorprese per i lettori. Sarà interessante vedere come l’autore, Akira Toriyama, e il team dietro il manga gestiranno questa trasformazione e se riusciranno a fornire una spiegazione convincente che soddisferà i fan.

Mentre al momento non abbiamo una spiegazione definitiva per la trasformazione di Gohan Beast, il manga di Dragon Ball Super potrebbe offrire una soluzione al mistero. Resta da vedere come verrà sviluppata la trama e se riuscirà a fornire una giustificazione convincente per questa nuova forma di Gohan.