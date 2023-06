L’intelligenza artificiale e i manga: il Giappone regolamenta l’uso commerciale dell’IA

L’ascesa dell’intelligenza artificiale sta influenzando profondamente diversi settori lavorativi, e il mondo dei manga non fa eccezione. Nonostante il timore di molti che questa tecnologia possa sostituire completamente i mangaka, a inizio anno è emerso un progetto che ha sollevato polemiche: la creazione di un manga completamente realizzato dall’intelligenza artificiale.

Regole e regolamenti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo artistico

Tuttavia, mentre la discussione sull’IA e il suo impatto sull’arte si diffonde a livello globale, il Giappone si sta muovendo per regolamentarne l’uso. L’Agenzia giapponese per gli affari culturali e l’Ufficio di gabinetto stanno collaborando per stabilire regole e regolamenti ufficiali sull’utilizzo commerciale dell’intelligenza artificiale.

Secondo una recente dichiarazione ufficiale rilasciata dai due enti, il Giappone intende regolare l’utilizzo commerciale dell’IA e prevede sanzioni penali per coloro che non rispetteranno le norme stabilite. Attualmente, i funzionari giapponesi stanno lavorando per suddividere l’uso dell’IA in due fasi distinte.

Nella prima fase, l’IA può utilizzare la proprietà intellettuale protetta solo a scopo di apprendimento, generando contenuti educativi o di ricerca senza infrangere i diritti d’autore. Tuttavia, le regole cambiano quando si parla di utilizzo commerciale dell’IA, che rappresenta la seconda fase. In questa fase, viene analizzato come i contenuti generati dall’intelligenza artificiale possono essere utilizzati.

Se i materiali protetti da copyright vengono utilizzati in un prodotto generato dall’IA a scopi commerciali, ciò non costituisce una violazione del copyright. Tuttavia, se la creazione dell’IA è troppo simile all’opera d’arte originale protetta, potrebbe scattare un’azione legale per violazione del copyright. Questo significa che le opere generate dall’IA che risultano simili a quelle originali possono essere oggetto di controversie legali.

L’introduzione di tali regolamenti testimonia una stretta collaborazione tra i funzionari giapponesi interessati. Rappresenta un momento di svolta nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo artistico, compreso il mondo dei manga. La regolamentazione mira a bilanciare l’innovazione tecnologica con la protezione dei diritti d’autore e a fornire una guida chiara su come l’IA possa essere utilizzata nel settore commerciale.

È importante notare che l’intelligenza artificiale non è considerata una minaccia diretta per i mangaka. Nonostante lo sviluppo dell’IA possa automatizzare alcune fasi del processo creativo, il ruolo dell’artista rimane fondamentale per dare vita alle storie e ai personaggi che appassionano i lettori di manga. Gli autori giapponesi continuano a essere considerati dei maestri nel loro campo e la loro creatività unica non può essere replicata dall’IA.

La regolamentazione dell’uso commerciale dell’IA nel campo artistico rappresenta un passo avanti verso la creazione di un ambiente equo e sostenibile per l’innovazione tecnologica e la tutela dei diritti d’autore. Il Giappone, con la sua ricca tradizione di manga e il suo impegno per l’arte e la cultura, sta cercando di trovare un equilibrio tra l’utilizzo dell’IA e il rispetto delle opere originali.

Mentre il dibattito sull’intelligenza artificiale e l’arte continua, sarà interessante osservare come i regolamenti proposti nel campo dei manga influenzeranno l’industria e apriranno nuove opportunità per l’innovazione creativa. Il Giappone si sta muovendo verso un futuro in cui l’IA e i mangaka possono coesistere, offrendo un’esperienza artistica unica e coinvolgente per i lettori di tutto il mondo.