Eiichiro Oda svela il motivo della pausa da One Piece

Il manga di One Piece si trova nel suo arco narrativo finale, e i fan sono appassionatamente impegnati a seguire gli sviluppi della trama. Tuttavia, è stata recentemente annunciata una pausa imprevista nella pubblicazione del manga. In questo articolo, vogliamo esplorare il motivo dietro questa decisione.

Intervento chirurgico imprevisto: Pausa nel manga di One Piece mentre Eiichiro Oda risolve il problema dell’astigmatismo

L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Si è appreso che Eiichiro Oda, creatore di One Piece, si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere un problema di astigmatismo che sta influenzando il suo lavoro. Oda ha rivelato di aver discusso di questa questione con il capo redattore di Shonen Jump già dall’anno scorso e che tornerà al lavoro tra quattro settimane.

Quindi, questa è la ragione della pausa nel manga, che si interromperà per diverse settimane dopo la pubblicazione del capitolo 1086. Il manga riprenderà intorno al 10 luglio e i fan dovranno avere pazienza. Nonostante possa sembrare un’inconvenienza, è importante riconoscere la serietà del problema che Oda sta affrontando e apprezzare la sua dedizione al suo lavoro.

Non è facile mantenere un ritmo così frenetico come quello dei mangaka che devono pubblicare settimanalmente. Scoprire che Oda abbia lavorato nonostante questo problema segnalato fin dall’anno scorso dimostra il suo impegno e la sua professionalità. In passato, abbiamo anche conosciuto aneddoti che raccontavano di come Oda abbia continuato a lavorare sull’arco narrativo di Dressrosa anche quando era ricoverato in ospedale.

Anche se il manga di One Piece si fermerà per qualche settimana, l’adattamento anime continuerà regolarmente. La Saga di Wano sta per giungere alla sua conclusione anche sul piccolo schermo, e i fan sono ansiosi di vedere l’epico scontro tra Rufy e Kaido, con l’attesa rivelazione del potente Gear Fifth.