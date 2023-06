One Piece 1085: Anticipazioni suggeriscono un capitolo esplosivo

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sui vari social media negli ultimi giorni, sembra che il capitolo 1085 di One Piece sia destinato a essere davvero eclatante. Mentre abbiamo assistito a importanti sviluppi durante il Reverie e all’apparizione di Im nei capitoli precedenti, nel 1085 avremo modo di analizzare eventi incredibili che si svolgeranno nel presente, senza dimenticare la presenza costante e inquietante del passato.

Le anticipazioni senza spoiler

Se avete letto gli ultimi spoiler, potete già immaginare cosa succederà nel capitolo, ma per rispettare la scelta di coloro che preferiscono non avere anticipazioni, non entreremo nei dettagli in questa sede.

Le anticipazioni dei leaker

Secondo quanto riportato dal profilo Twitter @OP_SPOILERS2023, leggiamo una citazione di Scotchinformer: “Allacciate le cinture di sicurezza, preferibilmente in maniera davvero sicura”. La volta precedente in cui Scotchinformer ha fatto un simile commento è stato nel capitolo 1079 di One Piece, che ha visto lo scontro tra Kidd e Shanks.

Per i capitoli 1080-1084, ha detto: “Allacciate leggermente le cinture di sicurezza”. Quindi, possiamo aspettarci che il capitolo 1085 sia un capitolo emozionante e di grande impatto.

One Piece 1085 e la rivelazione del significato della “D”

Come anticipato dal noto leaker su Twitter, Scotchinformer, è difficile che si sbagli considerando la sua attendibilità negli ultimi tempi. Quindi, è molto probabile che il capitolo 1085 sia un evento straordinario e, secondo alcuni, potrebbe anche fornire una maggiore comprensione del significato della “D”.

Il capitolo sarà disponibile domenica su MangaPlus, il 4 giugno, e come sempre potrete leggerlo gratuitamente sull’app di lettura ufficiale Shuieisha, che vi offre l’opportunità di godervi il vostro manga preferito in modo legale.

Il pubblico potrebbe finalmente scoprire il vero significato della “D”?

Con l’affidabilità dei leaker nel settore, sembra che sia finalmente arrivato il momento in cui il pubblico potrà iniziare a comprendere il vero significato della “D”. Cosa ne pensate? Lasciateci la vostra opinione in merito e preparatevi per un capitolo di One Piece davvero esplosivo.