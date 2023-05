Suzume: Il quarto film anime con più incassi nella storia

Sin dai primi trailer, Suzume ha suscitato grande interesse tra il pubblico e la critica, grazie alla presenza di Makoto Shinkai dietro questo lungometraggio. Il noto regista, già acclamato per opere come “Your Name” e “Il Giardino delle Parole”, è riuscito a superarsi ancora una volta, come testimoniano gli ultimi dati.

Suzume è un successone al Cinema

Dal suo debutto in Giappone, Suzume ha incassato oltre 320 milioni di dollari, attirando l’attenzione di 46 milioni di fan che hanno visto il film fino ad oggi. Il 21 maggio, il film anime ha concluso la sua corsa nei cinema giapponesi, raggiungendo un totale di 109,08 milioni di dollari, mentre a livello globale abbiamo parlato di un totale di 320 milioni.

Tra le sue maggiori entrate troviamo la Cina, con un incasso di circa 119 milioni di dollari, mentre la Corea del Sud ha “donato” al film 42 milioni di dollari, piazzandosi al primo posto come il film più visto di sempre nella repubblica.

Anche in America e in Italia, Suzume ha contribuito a raggiungere questa cifra incredibile, anche se come spesso accade, i lungometraggi anime ottengono migliori incassi in patria, dato che rimangono in sala per un periodo di tempo più lungo e godono dell’amore del pubblico per il prodotto originale, come riportato su CB. Suzume di Makoto Shinkai si posiziona come il quarto film anime con il maggior incasso nella storia

Il successo al botteghino è sicuramente attribuibile in gran parte al nome di Makoto Shinkai, già autore di successi come Your Name, seguito poi da Weathering With You alcuni anni dopo.

Suzume sta chiudendo la sua corsa nei cinema con un traguardo storico davvero significativo, piazzandosi al quarto posto tra i film anime con il maggior incasso di sempre a livello mondiale.

Il racconto coinvolgente di Makoto Shinkai, fatto di suoni, immagini, sequenze in movimento e molto altro, ha nuovamente colpito il cuore degli spettatori, raggiungendo un traguardo incredibile. Non sappiamo ancora quando sarà disponibile l’home video o altre pubblicazioni su piattaforme, ma presto avremo tutte le informazioni a riguardo.