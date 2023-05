I manga più venduti di sempre

In Italia, il fenomeno dei manga ha iniziato a diffondersi verso la fine degli anni ’70, con la pubblicazione di diversi titoli su varie riviste. Una delle prime pubblicazioni rilevanti è stata la rivista a fumetti “Il grande Mazinga” della Fabbri Editori, basata sul popolare cartone animato.

Questa versione del manga non conteneva scene violente ed era stata ricolorata. Nonostante ciò, è stato comunque il primo manga pubblicato direttamente dalla versione giapponese. Successivamente sono stati pubblicati due volumi unici, “Io sono il grande Mazinga” e “Mazinger contro i Mazinger”.

Manga Mondomanga

Nel 1980, l’editore ha lanciato il settimanale “Candy Candy“, destinato a una lunga vita editoriale, seguito successivamente da “Lady Oscar“. Il successo di queste serie è stato così significativo che, quando il materiale originale si è esaurito, sono state create nuove storie da autori italiani. Lo stesso anno, l’Editoriale Corno ha pubblicato su “Eureka” i manga “Golgo 13” e, nel 1983, “Black Jack” di Osamu Tezuka.

Tuttavia, è negli anni ’90 che i manga hanno iniziato a ottenere successo in Italia, grazie a case editrici come la Glénat, che ha proposto la pubblicazione di “Akira“, e la Granata Press, con “Ken il guerriero”, seguita poi dalla Star Comics. In questo articolo, ci concentreremo sui manga più venduti di sempre in Italia.

I Manga più venduti in Italia

“ Ken il guerriero ” (100 milioni di copie vendute) “Ken il guerriero”, scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara, è uno dei manga più popolari e influenti degli anni ’80. In Italia, è stato pubblicato sulla rivista Granata Press con il titolo “Ken il guerriero”. La serie è stata serializzata dal 1990 al 1994, con un totale di 44 volumi. Successivamente, i diritti del manga sono passati alla Star Comics, che ha pubblicato la prima edizione fedele all’originale giapponese dal 1997 al 1999. Con circa 100 milioni di copie vendute, “Ken il guerriero” è uno dei manga più venduti in Italia.

" Astro Boy " (più di 100 milioni di copie vendute) "Astro Boy" è uno dei manga più famosi del grande Osamu Tezuka, con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La serie è stata pubblicata dal 1952 al 1968 in 23 volumi. In Italia, è stata pubblicata da diverse case editrici e ha goduto di un grande successo, diventando un'icona della cultura pop giapponese.

" Le Bizzarre Avventure di JoJo " (120 milioni di copie vendute) Scritto e disegnato da Hirohiko Araki, "Le Bizzarre Avventure di JoJo" è diventato uno dei manga più famosi e iconici di sempre. In Italia, è stato pubblicato dalla Star Comics a partire dal 1993. Con circa 120 milioni di copie vendute, è diventato uno dei manga più venduti al mondo.

" Bleach " (130 milioni di copie vendute) "Bleach", scritto e disegnato da Tite Kubo, è uno dei manga shonen più venduti di sempre, con circa 130 milioni di copie vendute. In Italia, è stato distribuito dalla casa editrice Planet Manga.

" Crayon Shin-chan " (148 milioni di copie vendute) "Crayon Shin-chan" è un manga scritto e disegnato da Yoshito Usui. La serie è stata pubblicata in Giappone dal 1990 al 2010, con circa 148 milioni di copie vendute. In Italia, è stato adattato in un popolare anime chiamato "Shin Chan".

" Demon Slayer " (150 milioni di copie vendute) "Demon Slayer", scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, è una delle serie più recenti ad aver riscosso un incredibile successo. La serie ha venduto circa 150 milioni di copie in tutto il mondo.

" Kochikame " (157 milioni di copie vendute) "Kochikame", scritto e disegnato da Osamu Akimoto, è uno dei manga più incredibili di sempre. Pubblicato dal 1976 al 2016, ha raggiunto i 1960 capitoli e i 200 volumi. Con circa 157 milioni di copie vendute, è diventato uno dei manga più venduti in Italia.

" Slam Dunk " (170 milioni di copie vendute) "Slam Dunk", scritto e disegnato da Takehiko Inoue, è considerato uno dei migliori manga sportivi di sempre. In Italia, è stato pubblicato da Panini Comics e ha venduto circa 170 milioni di copie.

" Black Jack " (176 milioni di copie vendute) "Black Jack", scritto e disegnato da Osamu Tezuka, è stato pubblicato per la prima volta nel 1973. In Italia, è stato pubblicato dalla Hazard Edizioni e ha venduto circa 176 milioni di copie.

" Doraemon " (250 milioni di copie vendute) "Doraemon", scritto e disegnato da Fujiko F. Fujio, è uno dei manga più amati e famosi in Italia. Ha venduto circa 250 milioni di copie in tutto il mondo ed è considerato un'icona della cultura pop giapponese.

" Naruto " (250 milioni di copie vendute) "Naruto", scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, è diventato uno dei manga shonen più popolari di sempre. In Italia, è stato pubblicato da Planet Manga ed è venduto circa 250 milioni di copie in tutto il mondo.

" Dragon Ball " (260 milioni di copie vendute) "Dragon Ball", scritto e disegnato da Akira Toriyama, è uno dei manga più popolari e influenti di sempre. Ha venduto più di 260 milioni di copie in tutto il mondo.

" Detective Conan " (270 milioni di copie vendute) "Detective Conan", scritto e disegnato da Gōshō Aoyama, è una delle serie più longeve e amate di sempre. Ha venduto circa 270 milioni di copie in tutto il mondo.

" Golgo 13 " (300 milioni di copie vendute) "Golgo 13", scritto e disegnato da Takao Saitō, è il manga più longevo ancora in corso. Ha venduto circa 300 milioni di copie in tutto il mondo.

"One Piece" (516 milioni di copie vendute) In cima alla lista si trova "One Piece", scritto e disegnato da Eiichiro Oda. È diventato uno dei manga più venduti di sempre, con oltre 516 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La serie è ancora in corso ed è amata da milioni di fan in tutto il mondo.

In conclusione, i manga hanno avuto un grande impatto in Italia, con diverse serie che hanno raggiunto un enorme successo commerciale. Questi manga rappresentano alcuni dei titoli più venduti e influenti nella storia del manga nel paese.