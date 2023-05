Super Mario Bros: Il Film pirata nasconde un pericoloso malware

Il tanto atteso film di Super Mario Bros, prodotto da Illumination e Nintendo, ha creato grande eccitazione tra i fan. Mentre alcune fortunate persone hanno già avuto l’opportunità di vederlo al cinema, molti altri aspettano con ansia l’uscita del film in formato home video. Tuttavia, coloro che hanno cercato di accontentarsi con una copia piratata del film hanno avuto una brutta sorpresa.

Piratare il Film di Mario può costarvi caro

Nonostante le misure di sicurezza adottate e le edizioni speciali da collezione, come la steelbook esclusiva di Amazon, i pirati informatici hanno dimostrato ancora una volta la loro determinazione. La fame per Super Mario Bros il Film è talmente grande che molti non hanno resistito alla tentazione di cercare una versione non autorizzata. Tuttavia, ciò che hanno trovato nelle copie pirata ha portato conseguenze indesiderate.

Secondo quanto riportato da The Gamer, le copie piratate del film contengono un malware che ha sorpreso i suoi spettatori illegali. Questo virus è stato precedentemente utilizzato in oltre 150.000 occasioni con altri film popolari ed è progettato per rubare dati personali sensibili, inclusi password e dettagli bancari, alle sue vittime ignare.

Il primo avvistamento di questa minaccia informatica è avvenuto il 30 aprile, quando una versione piratata del film ha iniziato a circolare sui social media. Non è ancora stato possibile identificare il responsabile di questo attacco, ma è presumibile che milioni di persone siano state colpite dal malware, mettendo a repentaglio la loro privacy e sicurezza.

Considerando il successo e la popolarità del film, è probabile che i danni causati dal malware continueranno a diffondersi rapidamente. Pertanto, è consigliabile essere pazienti e attendere l’uscita ufficiale del film in formato home video, che si prevede non sia troppo lontana, o optare per piattaforme di streaming legali una volta che il film sarà disponibile.

È importante sottolineare che la pirateria non solo danneggia gli sforzi creativi dei produttori e delle case di produzione, ma può anche mettere a repentaglio la sicurezza delle persone. La storia di Super Mario Bros il Film è un triste promemoria del rischio che si corre quando si cercano contenuti in modo illecito.

Nonostante questo spiacevole episodio, il successo di Super Mario Bros il Film ha aperto le porte a nuove possibilità per futuri adattamenti cinematografici di franchise di Nintendo. Gli appassionati dei videogiochi possono quindi sperare in un futuro ricco di nuove avventure e trasposizioni su grande schermo dei loro giochi preferiti.

Tuttavia, è fondamentale sostenere l’industria cinematografica e videoludica acquistando legalmente i contenuti e rispettando i diritti d’autore. Solo così potremo godere appieno delle opere dei creatori e mantenere al sicuro i nostri dispositivi e dati personali.