Alita Battle Angel: Il regista parla del sequel

Le speranze dei fan di Alita: Battle Angel sembrano ravvivarsi, poiché il regista Robert Rodriguez ha lasciato intendere che un sequel potrebbe essere in discussione. Nonostante la mancanza di conferme ufficiali, Rodriguez ha rivelato che le trattative sono in corso, anche se la situazione attuale non permette ancora di delineare i dettagli del progetto. Dopo il grande successo ottenuto sia dal pubblico che dalla critica, questa notizia suscita grande interesse tra gli appassionati del noto manga cult.

Alita tornerà con un sequel?

Alita: Battle Angel, basato sul manga originale di Yukito Kishiro del 1990, ha conquistato il cuore del pubblico e ha ottenuto un ottimo riscontro critico. Nonostante ciò, sinora non erano state fornite conferme ufficiali riguardo a un possibile sequel. Tuttavia, recentemente il regista del primo film, Robert Rodriguez, ha accennato all’esistenza di un nuovo capitolo dedicato a questo amato manga.

Le speranze per Alita: Battle Angel 2 sembravano quasi svanite a causa dell’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney. Tuttavia, le parole di Rodriguez hanno riportato l’entusiasmo tra gli appassionati, aprendo la possibilità di un futuro seguito.

Durante un’intervista con Total Film e GamesRadar+ per il suo prossimo film “Hypnotic“, Rodriguez ha confermato che le trattative per un sequel di Alita: Battle Angel sono in corso. Tuttavia, a causa degli impegni attuali del regista con la saga di “Avatar” e altri progetti, non è ancora possibile fornire dettagli concreti sulla produzione del sequel. Nonostante ciò, l’aggiornamento rappresenta una notizia molto interessante per tutti coloro che hanno apprezzato il primo film.

Alita: Battle Angel ha raggiunto un notevole successo sia in termini di pubblico che di critica, grazie anche alla fedeltà all’opera originale. Il film, uscito nel 2019, ha contribuito a consolidare ulteriormente la fama di Rodriguez, regista noto per pellicole come “Machete” con protagonista Danny Trejo.

La notizia di un potenziale sequel ha generato diverse aspettative tra i fan di Alita: Battle Angel. L’interrogativo principale è se il regista Robert Rodriguez tornerà alla regia per continuare la storia di questa affascinante eroina. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le trattative e quali novità emergeranno nei prossimi mesi.