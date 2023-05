100 anni con Topolino: I festeggiamenti proseguono con Pluto Gold in 3D

Il 2023 è un anno molto speciale per i fan di Disney, poiché si celebrano i 100 anni dalla presentazione al mondo della magia Disney da parte dei fratelli Walt e Roy Disney. Dopo i numeri 3502, 3513 e 3517, i festeggiamenti per questo importante anniversario proseguono con il numero 3520 di Topolino.

Pluto Gold 3D per i 100 anni di Topolino

Questo numero speciale, disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it dal 10 maggio, presenta una doppia copertina e contiene la quarta delle otto storie celebrative tratte dai classici cartoni animati di Topolino. Queste storie, ambientate 100 anni dopo, reinterpretano in chiave moderna alcuni dei momenti più iconici e amati della storia di The Walt Disney Company.

La storia principale, intitolata “Squadra antincendio“, è stata creata da Francesco Artibani e Carlo Panaro, con i disegni di Donald Soffritti. La storia è ambientata in una città del futuro, un’ecopoli, dove Topolino, Paperino e Pippo vivono un’incredibile avventura per salvare la città da un incendio.

Carlo Panaro riflette sulla differenza con il cortometraggio animato originale, sottolineando che, in una storia a fumetti, è stato necessario trovare altri personaggi per creare situazioni comiche e avventurose. La storia presenta anche la comparsa dei personaggi “disturbatori” Gambadilegno e Topesio, che complicano ancora di più la situazione.

Donald Soffritti ha mantenuto le caratterizzazioni originali dei personaggi del cortometraggio, con il becco lungo di Paperino, i pantaloncini rossi e i bottoni di Topolino, e gli occhi old-style “a bottone”, tranne quelli di Paperino.

Questo numero di Topolino è solo il quarto di una serie di otto numeri dedicati ai festeggiamenti per il centenario di Disney. In arrivo ci sono altre quattro storie celebrative, ognuna con una copertina originale disegnata da artisti italiani.

Inoltre, questo numero speciale di Topolino presenta un’aggiunta speciale per i collezionisti: una statuina 3D di Pluto Gold, che si unirà alla collezione di statuette d’oro dedicata ai personaggi Disney più amati.