One Piece: Le curiosità più interessanti

One Piece è senza dubbio uno dei manga shonen più iconici e amati di sempre, con una base di fan che continua a crescere dopo più di 26 anni dal suo debutto. La serie, creata da Eiichiro Oda, ha venduto oltre 490 milioni di copie in tutto il mondo, superando i numeri di vendita di qualsiasi altro manga. Uno dei motivi del successo di One Piece è sicuramente il vasto mondo immaginario creato da Oda, popolato da un numero incredibile di personaggi unici.

Curiosità su One Piece

Tra tutti i personaggi che popolano il mondo di One Piece, la ciurma di Monkey D. Rufy è quella che ha conquistato il cuore della maggior parte dei lettori. I membri di questa ciurma sono ormai diventati icone del manga e sono riconosciuti in tutto il mondo. Ogni personaggio ha una personalità unica, con i loro punti di forza e di debolezza, ma tutti hanno in comune una grande lealtà e un’amicizia indissolubile.

Tuttavia, il mondo di One Piece è così vasto e ricco di dettagli che ci sono molte curiosità e segreti nascosti che probabilmente pochi hanno notato. Ad esempio, molti personaggi del manga sono ispirati a persone reali, come il famoso pirata Barbarossa Hayreddin, che ha ispirato il personaggio di Barbanera. Inoltre, il creatore di One Piece, Eiichiro Oda, ha un’ossessione per i numeri, e spesso fa apparire numeri specifici nei suoi disegni e nella trama.

Ma non sono solo queste le curiosità che rendono One Piece un manga unico. Il mondo creato da Oda è così vasto che ogni personaggio, luogo e oggetto ha una storia e un significato. Ad esempio, le “Akuma no mi”, ovvero le frutti del diavolo, sono oggetti molto importanti nel mondo di One Piece, in quanto danno ai loro consumatori dei poteri straordinari. Ma Oda ha creato un sistema molto preciso per l’utilizzo di queste frutti, dando loro un prezzo molto alto e mantenendone il numero limitato.

Esplorare il mondo di One Piece significa entrare in un universo incredibilmente vasto e affascinante, con una miriade di personaggi stravaganti e situazioni imprevedibili. Grazie all’abilità di Oda nel creare storie emozionanti e personaggi indimenticabili, One Piece rimane una delle serie manga più apprezzate di tutti i tempi.

One Piece: I membri della ciurma di Rufy

TonyTony Chopper, il medico della ciurma di Rufy, ha un design ispirato a Rudolph la renna dal naso rosso, un personaggio immaginario creato da Robert L. May. Il compleanno di Chopper cade proprio nella vigilia di Natale e la X bianca sul suo cappello simboleggia la croce dell’ospedale, simile a quella della Croce Rossa. Ma la curiosità più dolce riguarda il suo innamoramento per Milky, un visone di tipo renna. Chopper, essendo una renna, non può resistere al fascino di un’altra renna come Milky.

Jinbe, il timoniere della ciurma di Rufy, è l’unico ex membro della Flotta dei sette a non essere umano. Inoltre, è stato il primo membro della ciurma di Cappello di paglia ad aver fatto parte di questa organizzazione in passato, il che lo rende il pirata con la taglia più alta rispetto ai suoi compagni al momento dell’ingresso.

Brook è il musicista della ciurma ed è stato disegnato in modo errato più volte. In una copertina del capitolo 598, presenta la cicatrice sull’occhio sbagliato, mentre nel capitolo 698 ha la cicatrice di Rufy sul petto invece della propria. Tuttavia, Oda ha spiegato che Brook può piangere anche se aveva detto di non avere più lacrime da versare, poiché le lacrime di gioia non finiscono mai.

Franky, il carpentiere della ciurma, ricorda il personaggio di Braccio di Ferro per i suoi avambracci tatuati e l’utilizzo di cola come fonte immediata di energia. Un disegno scadente di Rufy, fatto prima dell’arrivo di Franky a Water Seven, assomiglia vagamente a quest’ultimo, sia per i capelli blu che per gli avambracci molto sviluppati.

Nico Robin è l’unico membro della ciurma di Rufy a non essere stata invitata ad unirsi, ma è stata lei stessa a chiedere di farne parte. È anche la prima dei membri della ciurma a essere stata ricercata con una taglia alta fin dall’infanzia, quando aveva solo 8 anni. Dopo il salto temporale, le sue misure sono aumentate, proprio come Nami.

Nami, prima della sua apparizione nel manga, era già presente in diverse copertine insieme a Rufy e ai Pirati del Rosso, anche se Zoro è stato il primo a unirsi alla ciurma. Il suo personaggio ricorda quello di una strega, soprannominata così nel suo villaggio, grazie alla sua natura seduttiva e alla sua abilità di prevedere e controllare il tempo con il suo Clima Takt.

Usopp, il cecchino della ciurma, deriva il suo nome dalla parola giapponese “uso”, che significa “bugia”. Tuttavia, molte delle fantasie che racconta si avverano nella realtà, come l’incontro con un gigantesco pesce rosso a Little Garden.

Sanji è uno dei membri più amati e divertenti della ciurma di Rufy in One Piece. Oltre ad essere un abile cuoco, è anche uno dei combattenti più forti, specializzato in tecniche di combattimento con i piedi. Tuttavia, una curiosità interessante su questo personaggio è che il suo aspetto si ispira all’attore americano Steve Buscemi, noto per i suoi ruoli in film come Fargo, Reservoir Dogs e Le iene.

Zoro, lo spadaccino della ciurma di Rufy, è un personaggio molto amato dai fan di One Piece. Tuttavia, non è immune agli errori di disegno. In alcune occasioni, il personaggio è stato disegnato in modo errato, come ad esempio nella copertina del capitolo 598, dove la sua cicatrice appare sull’occhio sbagliato. In un’altra occasione, nel capitolo 698, Zoro ha addirittura la cicatrice di Rufy sul petto, invece della propria. Tuttavia, questi errori sono stati corretti nell’edizione successiva del volume.