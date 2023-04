Anime in Streaming con Crunchyroll

Crunchyroll è un servizio di streaming di anime molto popolare che offre una vasta selezione di contenuti per gli appassionati di anime di tutto il mondo. Anche se molte delle serie anime disponibili su Crunchyroll richiedono un abbonamento, ci sono anche alcuni contenuti gratuiti disponibili per gli utenti.

Cosa si può vedere gratis su Crunchyroll?

Ecco alcuni dei contenuti che puoi vedere gratuitamente su Crunchyroll:

Anime simulcast: alcune delle nuove serie anime iniziano con la modalità simulcast, in cui gli episodi vengono trasmessi in contemporanea con il Giappone. Questi episodi sono gratuiti per tutti gli utenti, anche quelli senza un abbonamento. Anime popolari: alcune delle serie anime più popolari, come Naruto, Bleach e Sword Art Online, sono disponibili per la visualizzazione gratuita su Crunchyroll. Tuttavia, questi episodi sono solitamente limitati a un numero selezionato di episodi, con l’opzione di acquistare un abbonamento per vedere l’intera serie. Contenuti promozionali: Crunchyroll occasionalmente offre contenuti promozionali gratuiti, come trailer, video di backstage e interviste con i creatori dell’anime. Contenuti disponibili solo in alcune regioni: a seconda della tua posizione geografica, potresti avere accesso a contenuti gratuiti che non sono disponibili in altre regioni. Ad esempio, alcuni anime giapponesi potrebbero essere disponibili solo in Giappone, ma gratuiti per gli utenti giapponesi. Programmi originali di Crunchyroll: Crunchyroll ha anche prodotto alcuni dei propri programmi originali, come Tower of God e The God of High School, che sono disponibili gratuitamente su Crunchyroll.

In generale, mentre la maggior parte dei contenuti su Crunchyroll richiede un abbonamento, ci sono ancora molte opzioni gratuite disponibili per gli appassionati di anime. Inoltre, l’abbonamento offre molti vantaggi, come la possibilità di guardare tutti gli episodi di una serie senza interruzioni pubblicitarie e la possibilità di accedere a contenuti esclusivi.

Quanto costa Crunchyroll?

Il costo mensile di un abbonamento a Crunchyroll dipende dal piano che si sceglie. Attualmente, Crunchyroll offre tre opzioni di abbonamento: Free, Fan e Mega Fan.

Il piano Free è gratuito, ma offre solo contenuti selezionati e limitati. Con il piano Fan, che costa $7,99 al mese, si ha accesso a tutti i contenuti disponibili su Crunchyroll, inclusi gli anime in alta definizione e senza pubblicità. Inoltre, il piano Fan consente di guardare gli episodi appena una settimana dopo la loro uscita in Giappone.

Il piano Mega Fan è il piano premium di Crunchyroll e costa $9,99 al mese. Con questo piano, gli utenti hanno accesso a tutti i contenuti del piano Fan, oltre a vantaggi aggiuntivi come sconti sul merchandising, l’accesso ai nuovi episodi in Giappone solo un’ora dopo la loro uscita e la possibilità di scaricare episodi per la visualizzazione offline.

Inoltre, Crunchyroll offre anche opzioni di abbonamento annuali a prezzi scontati. Il piano Fan annuale costa $79,99 all’anno, mentre il piano Mega Fan annuale costa $99,99 all’anno.

In sintesi, il costo mensile di Crunchyroll dipende dal piano che si sceglie, ma il piano base Fan costa $7,99 al mese. Tuttavia, se si desidera risparmiare denaro, l’opzione migliore potrebbe essere quella di optare per un abbonamento annuale scontato.

Come si paga Crunchyroll?

Crunchyroll accetta diversi metodi di pagamento per gli abbonamenti, tra cui carta di credito, PayPal e Apple Pay.

Per pagare con carta di credito, gli utenti possono inserire le informazioni della loro carta di credito durante la procedura di pagamento. Le carte di credito accettate da Crunchyroll includono Visa, MasterCard, American Express e Discover.

Per pagare con PayPal, gli utenti devono avere un account PayPal attivo e collegarlo al loro account Crunchyroll durante la procedura di pagamento. PayPal è un metodo di pagamento molto comodo e sicuro per chi non vuole inserire le informazioni della propria carta di credito online.

Infine, per pagare con Apple Pay, gli utenti devono avere un dispositivo Apple compatibile e avere configurato Apple Pay sul proprio dispositivo. Durante la procedura di pagamento, gli utenti possono selezionare Apple Pay come metodo di pagamento e utilizzare il Touch ID o il Face ID per autorizzare il pagamento.

Come vedere Crunchyroll in tv?

Ci sono diverse opzioni per guardare Crunchyroll in TV:

App TV: Se si possiede un televisore intelligente (Smart TV) che supporta l’installazione di app, è possibile scaricare l’app Crunchyroll direttamente sulla TV. L’app è disponibile su alcune delle principali marche di televisori intelligenti, come Samsung, LG, Sony e Vizio. Una volta scaricata l’app, è sufficiente accedere al proprio account Crunchyroll e iniziare a guardare gli anime preferiti sulla TV. Console di gioco: Se si ha una console di gioco come PlayStation 4 o Xbox One, è possibile scaricare l’app Crunchyroll dall’app store della console. Una volta installata, è sufficiente accedere al proprio account Crunchyroll e iniziare a guardare gli anime sulla TV. Chromecast: Chromecast è un dispositivo che consente di trasmettere contenuti da uno smartphone, tablet o computer alla TV. È possibile utilizzare l’app Crunchyroll sul proprio dispositivo mobile e quindi trasmettere i contenuti sulla TV utilizzando Chromecast. Amazon Fire TV Stick: L’Amazon Fire TV Stick è un dispositivo di streaming simile a Chromecast. È possibile scaricare l’app Crunchyroll sull’Amazon Fire TV Stick e utilizzare il dispositivo per guardare gli anime preferiti sulla TV.

Quanto dura la prova gratuita Crunchyroll?

La durata della prova gratuita di Crunchyroll dipende dalla regione in cui ci si trova. In alcuni paesi, la prova gratuita dura 14 giorni, mentre in altri dura 30 giorni. In alcuni casi, può essere offerta anche una prova gratuita di 7 giorni.

In generale, la durata della prova gratuita di Crunchyroll varia in base alle offerte promozionali del momento e alle politiche regionali del servizio. Per verificare la durata della prova gratuita attualmente disponibile nella propria regione, si può visitare il sito web di Crunchyroll o controllare direttamente l’applicazione mobile.

In ogni caso, è importante notare che la prova gratuita si trasforma automaticamente in un abbonamento a pagamento se non viene annullata prima della scadenza.