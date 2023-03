Ultimate Deluxe per Piccoli Problemi di Cuore da Panini

Panini presenta “Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition”

“Marmalade Boy” è una serie manga scritta e disegnata da Wataru Yoshizumi, pubblicata in Giappone dal 1992 al 1995. La serie è stata adattata in un anime di 76 episodi, trasmesso in Giappone tra il 1994 e il 1995, e in un film live-action del 2018. La storia segue Miki Koishikawa, una ragazza di sedici anni che si ritrova coinvolta in una complessa vicenda familiare quando i suoi genitori decidono di scambiarsi i partner con un’altra coppia.

Piccoli Problemi di Cuore torna con l’Ultimate Deluxe Edition

Panini Comics ha recentemente annunciato l’uscita di “Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition”, una raccolta completa della serie manga in 8 volumi, con un’edizione speciale in hardcover. L’edizione sarà disponibile in libreria a partire dal 14 aprile 2023.

La “Ultimate Deluxe Edition” include tutti i 40 capitoli della serie, insieme a una selezione di contenuti extra, come illustrazioni inedite, interviste con l’autrice Wataru Yoshizumi e molto altro. Inoltre, l’edizione presenta una nuova traduzione della serie in italiano, curata da Valentina Ghigliotti.

La serie “Marmalade Boy” ha influenzato molti manga e anime successivi, grazie alla sua trama romantica e drammatica che ha affascinato i lettori di tutto il mondo. La nuova edizione in “Ultimate Deluxe” offrirà ai fan l’opportunità di rivisitare la serie in una nuova veste, con una traduzione aggiornata e una selezione di contenuti extra che approfondiranno la conoscenza della serie e della sua autrice.

La pubblicazione di “Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition” da parte di Panini Comics è un evento atteso da molti anni dai fan italiani della serie. L’edizione è destinata a diventare un oggetto da collezione per i lettori appassionati di manga e di anime romantici e drammatici.

In conclusione, se sei un fan di “Marmalade Boy” o sei alla ricerca di una storia romantica e avvincente da leggere, non perderti l’uscita di “Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition” di Panini Comics, disponibile in libreria dal 14 aprile 2023.