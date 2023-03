Recruited: Il romanzo di The Division arriva in Italia

Asmodee Italia annuncia ufficialmente l’arrivo in Italia del romanzo di The Division: Recruited, già disponibile per l’acquisto.

Le vicende narrate si svolgono dopo gli eventi accaduti nel videogame Tom Clancy’s The Division 2, donando agli appassionati nuove avventure in territori già familiari, prima di spingersi in regioni del tutto inesplorate. Primo libro di una nuova ed emozionante serie fatta di azione, intrighi e sopravvivenza, Tom Clancy’s The Division – Recruited introduce nuove location, nuove fazioni e nuovi terribili nemici nell’universo di The Division e vede un’agente reclutata da poco diventare la miglior speranza della Divisione Strategica Nazionale per evitare che un diabolico complotto distrugga per sempre l’agenzia, ultima risorsa in una Washington DC devastata.

Maira Kanhai ne ha abbastanza. Da quando l’epidemia di veleno verde ha colpito Washington DC, la sua laurea in Sicurezza Informatica è inutile, non può tornare in Marina e i suoi sforzi iniziali per mettere al riparo il Maryland hanno portato a un errore fatale: la morte di suo fratello. Ogni giorno nascono nuove fazioni intenzionate a radere al suolo la sua città… finché non spunta un’unità d’élite, la Divisione Strategica Nazionale, portando speranza. Quando una granata uccide uno dei loro agenti, Maira ha improvvisamente la possibilità di fare la differenza come nuova recluta e riportare l’ordine nelle comunità sofferenti che vivono ormai di stenti… Sempre che riesca a passare i test e a sconfiggere una volta per tutte i nemici che tramano per eliminare la Divisione.

Tom Clancy’s The Division – Recruited è già disponibile per l’acquisto!