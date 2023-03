TOPOLINO presenta LA LIMOUSINE DI PAPERONE

Avete mai sognato sfrecciare per la città di Paperopoli a bordo di una limousine? Sarete lieti di sapere che Topolino ha presentato di recente la Limousine di Zio Paperone, l’iconica vettura dello Zione guidata dal fidato Battista, protagonista di tantissime avventure nel corso degli anni.

Lunga ben 16 centimetri, finitura opaca, free wheel, capote ribaltabile, bagagliaio apribile che custodisce un prezioso tesoro, ruota di scorta intercambiabile e dettagli dorati: la Limousine di Zio Paperone è un gadget da collezione davvero imperdibile, disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it insieme a Topolino 3510 e 3511. La Limousine è stata disegnata da Blasco Pisapia, che ne ha curato il progetto nei minimi dettagli (ad esempio, anche i tappetini sono a tema “dollaroni” e i sedili sono decorati con il monogramma).

Su Topolino 3510 Zio Paperone è protagonista anche di Il potere della teca, storia del ciclo Pianeta Paperone con la sceneggiatura di Vito Stabile e i disegni di Marco e Stefano Rota, in cui si scopriranno i segreti della teca in cui lo Zione custodisce la sua amata Numero Uno. Non mancherà l’avventura con il terzo appuntamento di Il Principe delle sabbie, per continuare a seguire le tracce di Topolomeo e Pippocrate (con la sceneggiatura di Alex Bertani e Francesco Vacca e i disegni di Giuseppe Facciotto) nelle loro peregrinazioni lungo il Nilo. Tra le storie proposte dal magazine a fumetti più amato, anche Archimede e l’automa autoapprendente, scritta da Giovanni Di Gregorio e con i disegni di Federico Butticò, al suo esordio su Topolino.

Passo allungato, comfort assicurato! L’imperdibile Limousine di Paperone è disponibile solo con Topolino 3510 e 3511, in edicola, fumetteria e su Panini.it.