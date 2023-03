La Famiglia dei Madrigal apre le porte della magia con la nuova uscita Panini Magazines

Sulle alte cime della Colombia si trova la Casita del colorato mondo di Disney Encanto – La Rivista Ufficiale, la novità Panini Magazines disponibile in edicola dal 28 febbraio. Insieme a Mirabel, Antonio, Luisa e Isabela, i piccoli lettori potranno entrare a far parte di una famiglia meravigliosa e vivere entusiasmanti avventure esprimendo tutta la loro creatività. In omaggio con la prima uscita, gli occhiali di Mirabel per imitare il suo simpaticissimo look e gli immancabili adesivi che riproducono i personaggi del celebre film Disney.

Con Disney Encanto – La Rivista Ufficiale tutti i piccoli appassionati avranno la possibilità di addentrarsi in un universo ricco di magia grazie a numerosi quiz, giochi, pagine da colorare, due storie a fumetti e non solo. Sarà infatti possibile cimentarsi nella preparazione delle gustosissime Arepas con Queso di Julieta, creare colorate ghirlande di carta per abbellire la propria stanza, imparare lo spagnolo attraverso le parole disseminate all’interno del magazine, conoscere l’albero genealogico dei Madrigal, aiutare Julieta a sistemare la cucina e creare la targa con il proprio nome. Una serie di attività entusiasmanti per il divertimento dei piccoli lettori!

Mirabel e la sua famiglia arrivano in edicola il 28 febbraio con Disney Encanto – La Rivista Ufficiale, al prezzo di 5,90 €. I successivi numeri avranno cadenza bimestrale.