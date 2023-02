Descent Viaggi nelle Tenebre: Annunciato il romanzo Lo Scudo di Daqan

Asmodee Italia è lieta di annunciare l’uscita, il giorno 22 febbraio 2023, de Lo Scudo di Daqan il secondo romanzo epic fantasy, scaturito dalla penna dell’autore britannico David Guymer, ambientato nel regno di Terrinoth, territorio iconico del mondo di Descent, il celeberrimo e acclamato gioco da tavolo fantasy, metro di paragone del genere dungeon crawler, giunto alla sua terza edizione con Descent: Leggende delle Tenebre

La baronia di Kell, un tempo gloria e orgoglio del regno, è ormai in rovina, distrutta da carestia e banditi, e il nobile barone Frederic è combattuto tra salvare il suo popolo e difendere i confini. Ma il peggio deve ancora arrivare… Perché una nuova oscurità sta nascendo. La sadica sacerdotessa guerriera Ne’krul, intravedendo un’opportunità di compiere una sanguinosa vendetta per conto del suo demoniaco signore, guida gli Uthuk Y’llan in una brutale invasione. L’unica speranza di Kell risiede nella sacra guerriera Andira Runehand e nel leggendario eroe Trenloe il Possente, entrambi arrivati a Kell per combattere una malvagia alleanza senza precedenti a Terrinoth. Non devono fallire.

Lo Scudo di Daqan così come Il Destino di Fallowhearth, il romanzo precedente già pubblicato da Asmodee Italia, raccoglie la storia là dove si era conclusa in Descent: Viaggi nelle Tenebre, la seconda edizione del gioco da tavolo Descent di cui riprende fatti e personaggi, e la traghetta verso la terza edizione del celebre gioco, fungendo da prequel per Descent: Leggende delle Tenebre e da ponte tra le due edizioni. Gli appassionati del mondo di Descent, infatti, ne Lo Scudo di Daqan ritroveranno tutta una serie di personaggi iconici del gioco e scopriranno di più sul loro passato e sulle vicende che hanno segnato la storia loro e dei potenti guerrieri che combattono per salvare il regno di Terrinoth dal male e dalla magia del sangue.

Imperdibili per i fan del gioco da tavolo, i romanzi della serie Descent: Viaggi nelle Tenebre sono una lettura consigliata e piacevole anche per tutti gli appassionati di letteratura fantasy che non conoscono il gioco. Ne Lo Scudo di Daqan, infatti, troveranno un racconto ricco di azione e avventura dalle forti tinte sword & sorcery ed epic fantasy, che vedranno possenti eroi contrapporsi alle più spietate forze dell’oscurità.

Lo Scudo di Daqan sarà disponibile all’acquisto dal giorno 22 febbraio 2023 in tutte le migliori librerie e in versione ebook, ed è già preordinabile su Amazon.David Guymer è uno scrittore e scienziato inglese. Il suo lavoro comprende numerosi romanzi e racconti e ha anche contribuito a creare mondi fantastici in videogiochi, giochi di ruolo e giochi da tavolo. Vive nello Yorkshire, in Gran Bretagna.