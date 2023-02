TOPOLINO celebra la radio con RADIO PAPEROGA

Sul numero 3507 di Topolino, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 8 febbraio, spazio alla radio, per celebrare l’imminente Giornata Internazionale della Radio, mezzo di comunicazione sempre curioso e vivo, di scena il prossimo 13 febbraio.

Le radio di tutto il mondo hanno in serbo per tutti gli ascoltatori una programmazione speciale, eventi dal vivo e approfondimenti; Topolino, invece, la celebra con Radio Paperoga, una serie di 4 speciali short stories sceneggiate da Roberto Gagnor e disegnate da Claudio Sciarrone, che ci faranno entrare nella stazione radiofonica di Paperopoli insieme a Paperino, Paperoga e a uno speaker d’eccezione: Gianduck Gazzosa (paperizzazione di Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico e storyteller, protagonista anche di una lunga intervista “radiocentrica”).

Su Topolino 3507 torna anche, dopo diverse avventure e peripezie, Ok Quack nella storia Ok Quack e l’eterno ritorno sceneggiata da Francesco Artibani e illustrata da Giuseppe Facciotto. Il Papero extra-terrestre torna sulle pagine del magazine ed è tempo di scoprire cosa è successo nel frattempo: dov’è ora? È riuscito a tornare finalmente sul suo pianeta?

E poi – tra le tante storie – spazio anche all’amore in vista di San Valentino con l’ultimo dei racconti della serie Love Quack (con i disegni di Silvia Ziche e la sceneggiatura di Giorgio Fontana) che approfondisce i primi incontri della coppia Paperino / Paperina.

Come sempre, un numero da non perdere! Topolino 3507 è in edicola fumetteria e su Panini.it da mercoledì 8 febbraio.