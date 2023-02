Netflix dice STOP alla condivisione account da Marzo

Se usate Netflix per vedere Anime in Streaming, condividendo l’account con amici, parenti o partner, che vivono naturalmente altrove, non sarete lieti di sapere che da Marzo non potrete più condividere l’account, dato che Netflix ha deciso, a discapito della perdita di clienti, di attuare delle misure drastiche che vi riportiamo a seguire.

Netflix blocca la condivisione account

Tramite le Faq presenti sul sito ufficiale si legge:

Quando un dispositivo esterno al tuo nucleo domestico accede a un account o se viene utilizzato di continuo, potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima che sia possibile guardare Netflix o di cambiare nucleo domestico Netflix. Quando qualcuno accede al tuo account da un dispositivo che non è associato al tuo nucleo domestico Netflix o se il tuo account viene utilizzato di continuo da una località esterna al tuo nucleo domestico, potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima di che sia possibile guardare Netflix. La procedura prevede l’invio di un codice a quattro cifre che servirà appunto per identificare l’apparecchio su cui vogliamo utilizzare il nostro account Netflix. La richiesta di verifica, tuttavia, potrà essere anche richiesta periodicamente laddove il comportamento venga mantenuto nel tempo. Mentre sei in viaggio o se hai più di un indirizzo di residenza, desideriamo permetterti di usufruire di Netflix dove e quando vuoi. Se sei il titolare dell’account principale (o vivi con il titolare dell’account principale), non devi verificare il dispositivo per guardare Netflix. Se ti trovi lontano dal nucleo domestico Netflix per un lungo periodo di tempo, di tanto in tanto potremmo chiederti di verificare il dispositivo in uso. La verifica è necessaria per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l’account. La verifica di un dispositivo è rapida e semplice. Utilizziamo informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account dai dispositivi che hanno effettuato l’accesso all’account Netflix.

Dunque avete un solo mese per poter vedere Netflix in Streaming con account condiviso, prima che vengano apportate le modifiche menzionate, rivolte al blocco della condivisione.