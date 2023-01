I 10 migliori manga Shonen

Se avete finito di recente di leggere i vostri Manga e siete alla ricerca di nuove letture, vi interesserà sapere che quest’oggi vogliamo condividere con voi la lista dei 10 migliori Manga Shonen.

Cosa significa Shonen? Se siete nuovi con i Manga, probabilmente vi starete ponendo questa domanda. Con Shonen si intende ragazzo, sono dunque quei Manga che abbracciano la fascia d’età adolescenziale, rientra tra quelli più importanti, diffusi e letti in Giappone, al punto da dare vita ad una rivista che li riguarda, dal nome Weekly Shonen Jump.

I 10 migliori manga Shonen da leggere

One Piece – Eiichiro Oda Dragon Ball– Akira Toriyama Bleach – Tite Kubo Fullmetal Alchemist–Hiromu Arakawa Hunter x Hunter – Yoshihiro Togashi Demon Slayer – Koyoharu Gotoge L’Attacco dei Giganti – Hajime Isayama My Hero Academia – Kohei Horikoshi Death Note – Takeshi Obata, Tsugumi Ohba The Promised Neverland – Kaiu Shirai , Posuka Demizu

Nella lista condivisa vi sono titoli noti come Death Note, Bleach, One Piece, Dragon Ball, l’Attacco dei Giganti ed il recente Demon Slayer, oltre ovviamente My Hero Academia, The Promise Neverland e Fullmetal Alchemist.

Naturalmente esistono molti e molti altri Shonen da leggere ma se non avete mai letto uno o più di quelli riportati in lista, vi consigliamo di non lasciarveli sfuggire. Qualora foste interessati vi informiamo che sono disponibili ovviamente anche le serie animate, alcune di essi su Netflix ed altre piattaforme.