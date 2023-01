Le 10 carte più costose di Yu-Gi-Oh

Se avete mai giocato o giocate ancora a Yu-Gi-Oh, potrete avere un piccolo o grande tesoro in casa, perchè ci sono alcune carte che valgono un sacco, alcune perchè realizzate in edizione limitata, altre per essere uscite fuori produzione, ad ogni modo quest’oggi vogliamo condividere con voi la lista delle 10 migliori carte di Yu-Gi-Oh.

10. DES VOLSTGALPH

$693

Set: Pharaoh Tour 2005 Promotional Cards

“Quando questa carta distrugge un mostro dell’avversario in battaglia e lo manda al Cimitero: infliggi 500 danni al tuo avversario. Ogni volta che una Carta Magia Normale o Rapida si risolve, questa carta guadagna 200 ATK fino alla End Phase.”

9. CAVALIERE DELLA SCOPERTA DEL TESCHIO

$740

Set: Shonen Jump Championship 2008

“Questa carta non può essere Evocata tramite Evocazione Speciale. Quando viene attivato l’effetto di un Mostro con Effetto, devi offrire come Tributo questa carta. Annulla l’effetto del Mostro con Effetto e distruggilo.”

8. NUMERO 106: MANO GIGANTE

$750

Set: Yu-Gi-Oh! Championship Series 2013

“Durante il turno di un qualsiasi giocatore, quando un effetto viene attivato sul terreno dell’avversario (tranne durante il Damage Step): puoi staccare 2 Materiali Xyz da ​​questa carta per scegliere 1 Mostro con Effetto controllato dal tuo avversario, mentre questa carta è scoperta sul terreno, gli effetti di quel mostro non si possono attivare, inoltre non può cambiare la posizione.”

7. SARCOFAGO D’ORO

$770

Set: Pharaoh Tour 2007

“Scegli e rimuovi dal gioco 1 carta dal tuo Deck. Durante la tua seconda Standby Phase successiva all’attivazione di questa carta, aggiungi alla tua mano la carta rimossa.”

6. RIMPICCIOLIRE

$799

Set: Shonen Jump Championship 2006

“Seleziona 1 mostro scoperto sul Terreno. L’ATK originale di quel mostro è dimezzato fino alla fine di questo turno.”

5. MINERVA, THE EXALTED LIGHTSWORN

$1502

Set: Yu-Gi-Oh! Championship Series 2015

“Puoi staccare 1 Materiale Xyz da questa carta; Manda le prime 3 carte del tuo Deck nel Cimitero, poi pesca tante carte quante sono il numero di “Lightsworn” mandate al Cimitero tramite questo Effetto. Se questa carta è distrutta in battaglia, o se questa carta è distrutta dall’effetto di una carta avversaria: Manda le prime 3 carte del tuo Deck nel Cimitero, poi distruggi tante carte sul terreno quante sono il numero di “Lightsworn” mandate al Cimitero tramite questo Effetto. Puoi usare ogni Effetto di “Minerva, the Exalted Lightsworn” una volta per turno.”

4. ASCENSION SKY DRAGON

$2252

Set: Yu-Gi-Oh! Championship Series 2014

1 Tuner + 1 o più mostri non-Tuner

“Quando questa carta viene Evocata tramite Sincronizzazione essa guadagna 800 ATK per ogni carta nella tua mano.

Quando questa carta è distrutta da una carta avversaria (sia in battaglia che per Effetto) e mandata al Cimitero: Puoi Evocare per Sincronizzazione, dal tuo Cimitero, tutti i Mostri Synchro Materiali utilizzati per l’Evocazione per Sincronizzazione di questa carta. I loro effetti sono annullati. Puoi usare l’Effetto di “Ascension the Supreme Sky Dragon” solo una volta per turno.”

3. CRUSH CARD VIRUS

$2999,98

Set: Shonen Jump Championship 2007

“Offri come Tributo 1 mostro OSCURITÀ con ATK di 1000 o inferiore; il tuo avversario non subisce danni fino alla fine del prossimo turno, inoltre guarda la mano del tuo avversario e tutti i mostri che controlla e, se lo fai, distruggi i mostri tra di essi con ATK di 1500 o superiore, poi il tuo avversario può distruggere fino a 3 mostri con ATK di 1500 o superiore nel suo Deck.”

2. CYBER STEIN

$2999,98

Set: Shonen Jump Championship 2004

“Paga 5000 Life Points, evoca per Evocazione Speciale 1 Mostro Fusione dal tuo Fusion Deck in posizione d’attacco.”

1. SKUNA, THE LEONINE RAKAN

$5999

Set: Yu-Gi-Oh! World Championship 2009

“Questa carta non può essere evocata per Evocazione Speciale. Deve essere Evocata con Tributo offrendo 3 mostri di Tipo Bestia-Guerriero. Se questa carta attacca direttamente il tuo avversario e riduce i suoi Life Points a 0, vinci il Match.”