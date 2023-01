Manga Lolicon cos’è?

Manga Lolicon cos’è? Vi siete mai imbattuti in questo genere di Manga? Quest’oggi cercheremo a grandi linee di illustrarvi di cosa si tratta.

Cos’è un Manga Lolicon

Come per Film, Videogiochi, Musica e Anime,anche i Manga sono divisi per genere, tra questi vi è per l’appunto il Lolicon, parola che proviene dal giapponese unendo Lolita e Complex, il che diventa Complesso di Lolita. Con tale termine si indica tutti i Manga le cui protagoniste sono personaggi femminili in età infantile o prepuberale, dagli 8 agli 11 anni.

Uno dei più esperti nel campo in questione è indubbiamente Hideo Azuma, ossia l’autore di Pollon. In Giappone è un fenomeno piuttosto diffuso, nel corso degli an ni sono nati numerosi Manga, personaggi diventati delle vere e proprie icone, dando vita a Anime, Videogiochi, Gadget e naturalmente Cosplayer. A seguire vi riportiamo alcuni dei Manga Lolicon per darvi modo di capire maggiormente il genere.

Pollon (Hideo Azuma 1977-1979)

Si tratta di un Manga ambientato nella mitologia greca. La protagonista è una bambina il cui disegno è rappresentato similmente ad un adulto, il cui unico scopo è quello di diventare una dea, per farlo dovrà cercare di aiutare gli abitanti dell’Olimpo e non solo.

Magica Doremì ( Izumi Tōdō 1999 -2003)

Il secondo Manga è abbastanza noto da noi, le protagoniste sono ragazzine in età infantile, la passione che le accomuna risiede nella musica. Di entrambe le opere sono state realizzate anche delle serie animate.