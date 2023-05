Manga e Anime Lolicon cosa sono?

Il mondo degli anime e dei manga giapponesi è noto per la sua vasta gamma di generi, tra cui ci sono anche quelli che sono spesso fraintesi o malinterpretati all’estero. Uno di questi generi è il cosiddetto “Lolicon“, un termine che spesso causa confusione e disapprovazione. In questo articolo, esploreremo cosa significa esattamente il termine “Lolicon” e perché è importante capirlo correttamente.

Cos’è un Manga Lolicon

In primo luogo, vale la pena notare che il termine “Lolicon” è un’abbreviazione di “Lolita Complex“. “Lolita” è il nome del personaggio principale del romanzo omonimo di Vladimir Nabokov, pubblicato nel 1955. La protagonista del romanzo è una giovane ragazza di nome Dolores Haze, soprannominata “Lolita“, che diventa oggetto di desiderio sessuale di un uomo molto più anziano di lei. Il termine “Lolicon” è stato poi utilizzato per descrivere qualsiasi forma di attrazione sessuale verso le giovani ragazze.

Tuttavia, nel contesto degli anime e dei manga giapponesi, il termine “Lolicon” si riferisce specificamente a un genere di opere che presentano personaggi femminili giovani o adolescenti in modo sessualizzato. Questi personaggi sono spesso disegnati con tratti fisici infantili e sono presentati in situazioni che enfatizzano la loro vulnerabilità o sottomissione, come ad esempio situazioni di violenza sessuale o di abuso.

È importante sottolineare che il genere Lolicon è molto controverso e spesso malinterpretato all’estero. Mentre il genere può essere considerato sessualmente stimolante per alcuni appassionati giapponesi, molte persone all’estero vedono queste opere come una forma di pedofilia o di sfruttamento sessuale di minori. Ci sono anche preoccupazioni riguardo alla questione dell’età dei personaggi rappresentati, poiché spesso sembrano essere molto più giovani della loro età effettiva.

Ciò nonostante, è importante notare che il genere Lolicon non è illegale in Giappone. Tuttavia, ci sono leggi che vietano la produzione di materiale che ritrae scene di abuso sessuale di minori o che incita alla violenza sessuale contro i minori. Ci sono anche restrizioni riguardo alla vendita di opere Lolicon a minori di 18 anni.

Personaggi Lolicon nei Manga

A seguire vi riportiamo una lista dei principali personaggi Lolicon nei Manga:

Suzu Hagimura (Seitokai Yakuindomo);

Megumin (Konosuba);

Taiga Aisaka (Toradora);

Hasegawa Kobato (Boku Wa Tomodachi Ga Sukunai);

Aihara Enju (proiettile nero);

Shiro (nessun gioco nessuna vita);

Nunnally (Codice Geass);

Elizabeth Midford (Kuroshitsuji);

Irisu Makina (Grisaia no Kajitsu);

Takanashi Rikka (Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!);

Celestia Ludenberg (Danganronpa);

Yui (Sword Art Online);

Chii (Chobit)

Rinko Ogasawara (shirobako);

Minene Uryuu (Mirai Nikki);

Kaolla Su (Love Hina);

Ruri Goko – Loli gotico (Oreimo);

Sumiki Miniwa (Acchi Kocchi);

Remilia Scarlet (Progetto Touhou);

Kuroko Shirai (cannone ferroviario);

Rin Kagamine (Vocaloid);

Konata Izumi (Stella fortunata);

Yui (Sword Art Online);

Lolicon negli Anime

È importante sottolineare che l’abbigliamento lolita è una moda giapponese riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, e può essere presente in molte opere anime e manga come elemento di design per i personaggi, senza che necessariamente sia il focus principale dell’opera stessa.

Tornando all’anime Rozen Maiden, è vero che presenta personaggi femminili dal tratto fisico infantile che potrebbero essere considerati loli. Tuttavia, l’anime non si concentra sulla moda lolita, ma su una trama incentrata sul gioco mortale di Alice e sulle avventure dei personaggi protagonisti.

Rozen Maiden è un anime con una trama complessa e profonda, che mescola elementi di fantasy e di horror in modo originale e coinvolgente. La storia segue le vicende di Jun, un giovane che ha subito un trauma che lo ha reso chiuso e introverso, e delle bellissime bambole che incontra grazie a un misterioso pacco ricevuto per posta.

Le bambole, chiamate “Rozen Maiden“, sono dotate di poteri magici e vivono in un mondo parallelo al nostro, dove partecipano al gioco mortale di Alice, una sorta di competizione per determinare quale bambola diventerà la perfetta Alice, l’essere supremo creato dal loro creatore, il misterioso Rozen.

L’anime Rozen Maiden è molto amato dai fan grazie alla sua trama intrigante e ai personaggi ben sviluppati. Anche se presenta alcuni personaggi con tratti fisici infantili, la loro presenza è motivata dalla trama e dalla loro appartenenza al mondo magico delle bambole Rozen Maiden. Nonostante alcune critiche, l’anime è considerato una pietra miliare nel genere fantasy e horror e rappresenta un esempio di come la moda lolita possa essere integrata in modo creativo ed efficace in un’opera anime o manga senza che sia necessariamente il focus principale.

Personaggi Lolicon negli Anime

A seguire vi riportiamo una lista dei principali personaggi Lolicon negli Anime: