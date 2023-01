One Piece Spoiler: Zoro come Barbabianca

Se seguite One Piece da tempo, saprete sicuramente che all’interno della Ciurma di Cappello di Paglia, si è formato il cosiddetto Monster Trio, composto da Zoro, Jinbe e Sanji, escludendo naturalmente Luffy, il quale ha raggiunto un livello di potenza elevato. Zoro è diventato così l’ala destra di Lufy, facendogli da vice e aiutandolo in ogni circostanza.

Nel capitolo 1071 di One Pice, vi sono elementi che portano a pensare che Zoro sia diventato uno dei più temibili dei mari, quasi a paragonarlo al celebre Barbabianca. Nei precedenti capitoli Kuma è apparso, Kizaru si dirige dai Mugiwara e Cipher Pol ha iniziato lo scontro con Luffy e la sua ciurma, mentre Lucci si trova ad inseguire alcune delle sue prede.

Il vero fulcro del capitolo risiede nella battaglia tra Kaku e Zoro. Kaku finisce per disturbare il sonno di Zoro, attaccandolo con la Thousand Sunny, mentre Zoro, nonostante sia immerso nel sonno, riesce a bloccare il colpo con estema facilità, dimostrando di aver padronato alla perfezione l’Haki dell’Osservazione. La tecnica in questione è stata utilizzata anche da Edward Newgate, noto per l’appunto come Barbabianca. Zoro è uno dei pochi pirati a padroneggiare la tecnica dell’Haki, all’interno di One Piece, ed entrambi sono noti per la loro forza e grande impeto in battaglia.

Se Zoro arriverà na combattere con Kizaru, lo scontro permetterà di mettere alla prova il vero livello di forza dello spadaccino.