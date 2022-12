NordVPN Threat Protection: A cosa serve e come si usa

Nel nostro articolo NordVPN Recensioni vi abbiamo parlato di Threat Protection, vale a dire una tecnologia utilizzata da NordVPN per rendere la navigazione web sicura agli abbonati. Quest’oggi vogliamo condividere con voi maggiori dettagli in merito.

Cos’è Threat Protection

Prima di tutto bisogna chiedersi cos’è la Threat Protection di NordVPN? E’ un servizio, funzionalità o tecnologia che dir si voglia, la quale permette di navigare in sicurezza, proteggendovi da siti web dannosi, pubblicità ingannevole, file contenenti malware, trojan e virus vari, tracciatori web ed altro ancora.

Compatibile con macOS, Windows e browser web come Chrome, Firefox, Safari, ed Edge. Grazie a Threat Protection potete navigare online in sicurezza e rispetto della privacy, per questo motivo non scansionerà mai documenti contenenti informazioni personali. E’ un potente e utilissimo se non indispensabile strumento per navigare online in sicurezza.

Come funziona Threat Protection

Veniamo ora al funzionamento di Threat Protection di NordVPN. Come anticipato è uno strumento assolutamente indispensabile, indipendentemente dal tipo di utilizzo che ne farete di Internet, per questo motivo se siete abbonati NordVPN, è necessario attivarlo per poter navigare in sicurezza.

Threat Protection blocca i tracciatori di terze parti che raccolgono dati privati e pubblicità ingannevole, inoltre non rallenta il computer, essendo leggero, si integra alla perfezione nel browser, e lavora in modo autonomo. Come attivare Threat Protection? Semplice: