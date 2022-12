NordVPN recensioni: come funziona e a cosa serve

Se navigate spesso sul web per vedere Anime in Streaming,vi sarà sicuramente capitato almeno una volta di sentir parlare di NordVPN, ma di cosa si tratta? Come e Quando si usa? Quest’oggi faremo luce sulla faccenda, condividendo con voi tutto quello che c’è da sapere. NordVPN è un servizio che richiede un abbonamento, il quale vi permette di proteggervi durante la navigazione da minacce e pubblicità di ogni sorta, oltre a tenere al sicuro i dati personali con navigazione anonima. Con tale premessa a seguire vogliamo condividere con voi Nordvpn recensioni.

NordVPN Cos’è?

NordVPN è creato e distribuito da una società nota con il nome di Nord Security, attualmente conta un totale di ben 14 milioni di utenti in tutto il mondo, società nota anche per aver creato programmi come NordPass, NordLocker, NordLayer e NordWL. In altre parole NordVPN è un servizio di virtual private network disponibile su Windows, MacOS, Linux, Android e iOS, configurabile tramite router wireless o dispositivi NAS, oltre naturalmente apposite applicazioni.

NordVPN Come funziona?

NordVPN sposta il traffico internet dei suoi clienti in un server remoto gestito dall’azienda, nascondendo l’indirizzo IP e crittografando tutti i dati in entrata e uscita. Al fine di crittografare i dati, NordVPN si appoggia a tecnologie come OpenVPN o Internet Key exchangev2/IPSec, ed offrendo server dedicati per scopi specifici, come la condivisione p2p a doppia crittografia e connessione anonima TOR, rende la navigazione, i download ed altre operazioni molto più sicure e anonime. Qualora decidiate di abbonarvi a NordVPN, sarete lieti di sapere che potete collegare fino a 6 dispositivi simultaneamente.

Come funziona Nordvpn e a cosa serve

Cosa puoi fare con NordVPN? Se vi state ponendo questa domanda, la risposta è piuttosto semplice, potete proteggere il vostro dispositivo da malware nascosti nei file scaricati, web tracker, pubblicità e link malevoli. La funzione Thread Protection previene dall’infezione delle minacce presenti in rete, tramite la scansione anticipata dei file scaricati, siti visitati e cancellando minacce prima che esse rechino danni. NordVPN ci tiene a precisare che non scansioneranno PDF e DOC.

Non è tutto, con Meshnet potete collegarvi ad un server VPN, ovunquye si trovino, sfruttando in questo caso un protocollo più sicuro e avanzato di NordVPN noto con il nome di VPN WireGuard, ciò si traduce in condivisione file, accesso remoto al dispositivo, gioco in LAN ed altro ancora nella totale sicurezza. Come funziona Meshnet? Utilizza fino a 10 dispositivi con lo stesso account e 50 dispositivi esterni, disponibile su Mac, iOS, Windows, Android e Linux, e per proteggere dagli accessi non autorizzati c’è bisogno dell’autenticazione dai singoli utenti, per questo motivo NordVPN utilizza il medesimo account.

⚙️ Numero di server: 5.000+ 🌍 Aree geografiche: 80 🗺️ Paesi: 60 💻 Indirizzi IP: N/D 📱 Device massimi supportati: fino a 6 dispositivi 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: sì 🏢 Sede legale: Panama

NordVPN Server: Quali sono?

Reggetevi forte perchè NordVPN conta la bellezza di 5400 server in tutto il mondo, suddivisi in 59 nazioni tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone e Regno Unito, con la possibilità di lasciare a voi il compito di scegliere a quale collegarvi. NordVPN presenta funzioni come Doppi VPN Server, Onion Over VPN e Server Offuscato, per bypassare le restrizioni del firewall, ottimizzato per garantire massima velocità nella condivisione file e navigazione, nascondendo l’identità con Server a IP dedicati.

Ci sono delle cose importanti da sapere sui server di NordVPN:

Utilizzano il sistema di sicurezza standard a 256bit , impossibile da decriptare

, impossibile da decriptare Offrono i protocolli IKEv2/IPSec, OpenVPN e NordLynx, di cui vi abbimao parlato

di cui vi abbimao parlato I dati non vengono memorizzati in locale

Presentano la funzione Kill Switch, la quale scollega dal web in caso di problemi

Nordvpn Costi

Veniamo ora alla parte più dolente, il prezzo. Quanto costa Nordvpn? Il servizio offre al momento l’abbonamento per un mese al prezzo di 11,99€ con 1 anno di sconto pari al 40%, passando a soli 56.28€ o 4.69€ al mese. Per 2 anni di sottoscrizione si ha uno sconto di ben il 62%, passando dunque ad un costo di soli 80.79€ o 2.99 euro al mese, inoltre coloro che decideranno di acquistare un abbonamento biennale, riceveranno 3 mesi GRATIS! Non è tutto, NordVPN offre fino a 30 giocatori per il rimborso. Come anticipato ci sono diversi servizi offerti dall’azienda, i quali possono essere acquistati in bundle. I prezzi sono i seguenti:

NordVPN + NordPass:

2 anni per 102.33 EUR (3.79 EUR per mese con sconto del 62%)

Acquistando 2 anni di abbonamento si ricevono 3 mesi GRATIS!

1 anno per 65.88 EUR (5.49 EUR per mese con uno sconto del 45%)

1 mese per 12.79 EUR

NordVPN + NordPass + NordLocker:

2 anni per 134.73 EUR (4.99 EUR per mese con uno sconto del 68%)

Acquistando 2 anni di abbonamento si ricevono 3 mesi GRATIS!

1 anno per 80.28 EUR (6.69 EUR per mese con uno sconto del 57%)

1 mese per 13.99 EUR

Ricapitolando dunque:

Piano Costo mensile Costo annuo biennale 3,49 € 41,88 € per i primi 2 anni annuale 4,39 € 52,68 € per il primo anno mensile 10,49 € /

Nordvpn Quanti dispositivi?

Come anticipato NordVPN permette di collegarvi fino a 6 in contemporanea con lo stesso abbonamento, da smartphone, tablet, console, pc, smart tv ed altri dispositivi.

Quanto è sicuro NordVPN?

NordVPN è sicura? Navigherete in una botte di ferro, dato che NordVPN è una delle migliori VPN in rete, sicura, stabile e veloce, il provider sfrutta OpenVPN ed altri protocolli VPN per garantirvi sicurezza informatica e massimo rispetto per la privacy.

Nordvpn scarica gratis in italiano o Nordvpn free trial, se state cercando questo in rete, siamo lieti di informarvi che Nordvpn download è ottenibile GRATIS, per un periodo di tempo limitato naturalmente, una sorta di prova prima di decidere se acquistare il servizio.

Cos’è una VPN?

VPN, Virtual Private Network, ossia “rete privata virtuale”, un servizio che protegge la connessione internet e la privacy online. Crea un tunnel cifrato per i tuoi dati, protegge la tua identità online nascondendo il tuo indirizzo IP e ti consente di utilizzare gli hotspot Wi-Fi pubblici in modo sicuro.