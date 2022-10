Panini porta in edicola le Hot Wheels

Panini Magazines porta in edicola e su Panini.it, a partire dal 20 ottobre, la rivista Hot Wheels! Al suo interno, in omaggio, una macchinina Hot Wheels originale Mattel, per dare vita a una collezione infinita di veicoli sorprendenti: tantissimi modelli per un mondo di avventure e di divertimento.

Hot Wheels è la rivista dedicata ai giovani fan dei modellini di auto più famosi al mondo. Al suo interno tanti giochi, pagine da colorare e attività da svolgere a tutto gas, per mettersi in pista in un mondo ricco di divertimento.

Il magazine, in edicola, è disponibile insieme a una bustina che contiene un veicolo da scoprire e da collezionare. Sono tanti i modelli e i colori a disposizione e per questo, su Panini.it, è possibile acquistare Hot Wheels™ in versione box, completa di rivista e cinque auto assortite a sorpresa.

Le celebri macchinine si daranno battaglia sulle piste più incredibili! Hot Wheels™ (rivista e flowpack) è disponibile dal 20 ottobre, con cadenza bimestrale, in edicola a 3,90 €; su Panini.it è invece acquistabile la box contenente cinque veicoli al prezzo di 19.50 €.

È giunto il momento di scendere in pista e scaldare i motori!