TOPOLINO presenta “LA DANZA RACCONTATA DA TOPOLINO”

l mondo della danza in tutte le sue espressioni appassiona anche Paperi e Topi! Per scoprire le più belle avventure disneyane con protagonista assoluto il ballo, Panini Comics presenta La danza raccontata da Topolino, un nuovo TopoLibro da collezione per tutti gli amanti di ogni tipo di coreografia. Tra volteggi e spaccate, grazie a questo TopoLibro si scoprirà che il ballo è dentro ciascuno di noi, pronto a sfociare nei ritmi più disparati, dal valzer al tip-tap.

A rendere ancora più prezioso La danza raccontata da Topolino, la prefazione scritta da Roberto Bolle e un’intervista a Nicoletta Manni (Prima Ballerina al Teatro Alla Scala dal 2014), entrambe nel ricordo di una delle icone della danza italiana: Carla Fracci. Il TopoLibro è disponibile in edicola, in fumetteria con Topolino 3484 (da mercoledì 31 agosto) e acquistabile anche su Panini.it.

La danza raccontata da Topolino è dunque un lungo viaggio tra le sale da ballo di Paperopoli e Topolinia, in cui anche i personaggi più insospettabili mostreranno passione (a loro modo…) per la danza. Si parte con la storia Paperino e il problema ballerino che ha tra i protagonisti il papero Bolle Duck – omaggio di Topolino a Roberto Bolle. Archimede e la bella del ballo, Paperino e la scuola di danza e A.A.A. cercasi – Ti va di ballare? raccontano i tentativi, spesso maldestri, per diventare ballerini provetti, mentre in Topolino e il colpo a passo di danza a dominare la scena sarà il tip-tap!

Come afferma Roberto Bolle nella prefazione “La danza unisce, rende migliori, tiene sani, attivi, curiosi e insegna ad amare la bellezza”. E La danza raccontata da Topolino con le sue storie appassionanti e divertenti ne è un ottimo esempio!

Topolino – con questo TopoLibro – si mostra ancora una volta un narratore eccellente grazie al suo stile inimitabile, capace di spaziare tra divertimento, avventura e approfondimento all’insegna del carattere ludico-didattico che da sempre lo caratterizza. Un volume da collezione per chi è pronto a scendere in pista!