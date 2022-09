PANINI COMICS presenta DC LEAGUE OF SUPER-PETS: Minaccia dalla quinta dimensione

Giovedì 1 settembre arriva nelle sale italiane DC League of Super-Pets, il film distribuito da Warner Bros. Pictures che racconta le vicende di un improvvisato gruppo di simpaticissimi animali domestici tramutati in supereroi che uniscono le forze per combattere il crimine nella città di Metropolis. A dare voce ai protagonisti del film sono Lillo, nel ruolo di Krypto Superdog, e Maccio Capatonda, che doppia Asso il Bat-Segugio. Per continuare nella scoperta della loro storia dopo la visione del film, Panini Comics propone DC League of Super-Pets: Mxynaccia dalla Quinta Dimensione,fumetto inedito ambientato dopo gli eventi raccontati al cinema.

Nel film, gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali composto da Asso il Bat-Segugio, MP la maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo a gestire i loro poteri appena scoperti e aiutarlo a salvare i supereroi.

Nel fumetto-sequel, i Super-Pets dovranno nuovamente correre in soccorso dei loro amici eroi umani, caduti nella trappola del dispettoso Mr. Mxyptlk, perfido folletto giunto dalla Quinta Dimensione per portare caos e distruzione nella città. Pur di impedire agli scherzi del folletto di mettere a rischio l’intera città, i Super-Pets si troveranno costretti a chiedere aiuto ed alleanza al loro peggior nemico…