Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI: Nuovo core-booster set disponibile ora

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia oggi l’arrivo di Potere degli Elementi, nuovo core-booster set per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), disponibile ora in Europa e Oceania.

Questo set di 100 carte introduce una moltitudine di nuove strategie e nuove carte per gli amanti di temi come EROE Elementale da Yu-Gi-Oh! GX. Sia che siate alla ricerca di nuove carte per potenziare il vostro Deck o che vogliate semplicemente provare nuove strategie, Potere degli Elementi è il set che fa per voi.

Ecco alcune delle caratteristiche principali del set:

Nuove carte che vi aiuteranno a evocare facilmente potenti Mostri Fusione EROE Elementale mentre state utilizzando Neos EROE Elementale di Jaden Yuki.

di Jaden Yuki. Confondente il vostro avversario con un nuovo tema EARTH Fairy-Type che eccelle nell’evocare potenti mostri EARTH con strategie del passato.

Carte per strategie già introdotte o in arrivo, come I Grandiosi Creatori, Forza Dimensionale e altre.

Un nuovo tema in anteprima mondiale incentrato su un’inaspettata tipologia di mostro.

E molto altro ancora!

Il core-booster set Potere degli Elementi contiene 100 nuove carte: 50 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete.