TOPOLINO: Arrivano le nuove Carte d’Autore illustrate da Silvia Ziche

Anche quest’anno, l’estate di Topolino si arricchisce con giochi e divertimento davvero imperdibili. Come da tradizione, ad agosto arrivano le nuove Carte da Gioco d’Autore di Topolino, perfette per giocare sotto l’ombrellone. Insieme a Topolino 3480 e 3481 – in edicola, fumetteria e su Panini.it rispettivamente da mercoledì 3 e mercoledì 10 agosto – arrivano i mazzi di carte da gioco che accompagneranno tutti i lettori in sfide imperdibili con amici e famiglia. Le illustrazioni dei due mazzi sono ad opera di Silvia Ziche, che con il suo tratto inconfondibile renderà ogni carta un vero pezzo da collezione.

Le Carte da Gioco d’Autore di Topolino sono divise in due mazzi – rosso e nero – composti ciascuno da 52 carte e 2 jolly con protagonisti assoluti i Topi e Paperi più amati, tanti personaggi studiati e realizzati appositamente per quest’occasione da Silvia Ziche. Entrambi i mazzi saranno accompagnati da due custodie personalizzate. “Per quanto riguarda la scelta dei personaggi, è stato piuttosto semplice! Ovviamente è presente il contrasto tra “buoni e cattivi”, ben visibile dalla scelta dei colori: vedrete così Paperino, Paperone, Topolino, Minni in rosso, per esempio, e Gambadilegno, Amelia, Sgrinfia in nero” commenta Silvia Ziche. “Oltre ai contrasti è stato per me importante anche studiare la simbologia legata alle carte, prendendo spunto sia dalle edizioni passate delle Carte da Gioco d’Autore che da mazzi comuni”.

Silvia Ziche e la sua amatissima Papernovela, inoltre, inaugurano una nuova imperdibile collana dedicata ai Maestri dell’umorismo disneyano. Si parte proprio con le 24 puntate del fumetto pubblicato su Topolino dall’11 giugno 1996 al 19 novembre 1996, con l’intera famiglia dei Paperi chiamata a interpretare un’interminabile serie Tv dando vita a indimenticabili gag comiche. Una saga diventata iconica, racchiusa in un volume da collezione che si arricchisce di preziosi approfondimenti e un’intervista speciale all’autrice. Il volume è disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it.

Sarà un’estate davvero ricca di divertimento per tutti i lettori di Topolino! I due mazzi di carte delle Carte da Gioco d’Autore di Topolino saranno disponibili in edicola, fumetteria e su Panini.it, mercoledì 3 e mercoledì 10 agosto.