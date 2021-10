PLAY! POKÉMON PRESENTA UN NUOVO CAMPIONATO PER IL 2022

Oggi The Pokémon Company International ha svelato ulteriori dettagli sul campionato Pokémon 2022. Il campionato Pokémon riunisce giocatori provenienti da tutto il mondo in una serie di eventi (Regionali, Internazionali e altri eventi speciali) per conquistare premi e arrivare al titolo di Campione del mondo. Nel campionato Pokémon 2022, gli Allenatori si sfideranno nel GCC Pokémon, nei videogiochi Pokémon Spada, Pokémon Scudo e Pokkén Tournament DX e, per la prima volta in assoluto, in Pokémon GO, con la possibilità di vincere premi in denaro e viaggi.

Per la stagione 2022 alcuni giocatori, in base alla loro età, rientreranno in una categoria diversa. I Championship Point guadagnati dai giocatori nella stagione 2020, cancellata a marzo 2020 dopo nove mesi di gare, verranno trasferiti nella stagione 2022.

La sicurezza e la salute delle community del gioco competitivo continuano a essere l’aspetto più importante per poter riprendere gli eventi Play! Pokémon dal vivo. La situazione resta monitorata e la tempistica per i prossimi eventi Play! Pokémon di persona sarà determinata sulla base di direttive sanitarie, disposizioni e raccomandazioni degli enti governativi. Quando questi eventi riprenderanno, i giocatori, i fornitori, lo staff e gli spettatori avranno l’obbligo di rispettare le regole relative al COVID-19 stabilite da The Pokémon Company International al fine di preservare la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti.

Campionato di Pokémon GO

Ai Campionati Mondiali 2019, i fan hanno potuto assistere al primo torneo di Pokémon GO su invito. Ora, nel nuovo campionato di Pokémon GO, gli Allenatori di tutto il mondo avranno l’opportunità di sfidare i migliori e guadagnarsi un invito per i Campionati Mondiali Pokémon 2022. Organizzato in collaborazione con Niantic, il circuito di Pokémon GO sarà inaugurato nel 2022. Durante il primo anno, Pokémon GO sarà incluso in determinati eventi, tra cui i Campionati Regionali e i Campionati Internazionali. I migliori giocatori di questi eventi riceveranno un invito ai Campionati Mondiali Pokémon 2022. I tornei includeranno le categorie Senior e Master.

Gli Allenatori possono ora prepararsi per il campionato di Pokémon GO. I posti disponibili per i giocatori agli eventi Play! Pokémon verranno distribuiti in due fasi d’iscrizione. Quelli che raggiungono il livello Legend nella stagione della Lega Lotte GO in corso avranno a disposizione un breve periodo di tempo nei primi mesi del 2022 per iscriversi prima di tutti gli altri. Terminata questa fase, i posti eventualmente rimasti verranno messi a disposizione dei giocatori indipendentemente dal loro livello. I giocatori hanno tempo fino al 29 novembre per partecipare alla stagione della Lega Lotte GO in corso. La stagione seguente verrà utilizzata nello stesso modo per una serie di eventi successivi. Per iscriversi a questi eventi, i giocatori partecipanti in Pokémon GO devono collegare il proprio account di Pokémon GO a un account del Club Allenatori di Pokémon, avere un ID Giocatore Play! Pokémon e accettare i Termini di utilizzo del programma Play! Pokémon.