Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI: Si torna a duellare in autunno

È tempo di tornare a scuola e per i Duellanti di tutto il mondo è giunto il momento di imparare nuove tecniche. Questo autunno Konami Digital Entertainment B.V (KONAMI) rivisita le epoche classiche di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) prima di entrare nel futuro del Duello! Il Tin delle Battaglie Antiche 2021 è l’occasione perfetta per recuperare le carte che vi siete persi. Tornate nelle sale della Duel Academy di Yu-Gi-Oh! GX con lo Structure Deck: Cyber Attacco, e una volta superato l’esame finale preparatevi per una nuova Rara Fantasma nell’ultimo set Duellanti Leggendari! E se siete i primi della classe? Potreste addirittura ottenere alcuni incedibili premi con il booster ricompense torneo, Busta Da Torneo OTS 17.

Il momento è arrivato! Ogni anno i Duellanti di tutto il mondo si preparano per una delle uscite più attese di Yu-Gi-Oh! TCG e quest’anno non fa eccezioni: il Tin delle Battaglie Antiche 2021 è alle porte. Partendo dalle fondamenta della Tin delle Memorie Perdute 2020, il Tin delle Battaglie Antiche 2021 aggiunge un nuovo pezzo alla misteriosa tavoletta Faraonica continuando l’epico scontro tra Mago Nero e Drago Bianco Occhi Blu. Il Tin delle Battaglie Antiche 2021 presenterà tre nuove carte in anteprima mondiale che sbloccheranno nuovi poteri per questi mostri leggendari!

Ogni Tin delle Battaglie Antiche 2021 contiene 3 Mega-Pack extralarge ognuno con 12 Carte Comuni, 1 Rara, 2 Super Rare, 2 Ultra Rare e 1 Rara Prismatic Secret. Il mega-set ripropone carte popolari e potenziamenti dai set usciti nel 2020, come Assalto Accensione, Codice Eternità, Ascesa del Duellante, Rabbia Fantasma e altri. Chi se li fosse persi avrà ora la possibilità di aggiornare il proprio deck con alcune delle carte migliori per competere ad alti livelli. Rielaborate le vostre strategie, mostrate con orgoglio le vostre nuove carte rare e preparatevi a Duellare a un livello superiore!

Il Tin delle Battaglie Antiche 2021 sarà disponibile dal 30 settembre e conterrà 3 Mega-Pack ognuno con 18 carte. Questo significa che ogni Tin ha un totale di 36 carte Comuni, 3 Rare, 6 Super Rare, 6 Ultra Rare e 3 Rare Prismatic Secret. MSRP: €19.99 per tin.

Preparatevi al ritorno dello stile Cyber! Il Cyber Drago ha segnato un’intera era di Duelli e ora è tornato come parte del più personalizzabile Structure Deck di sempre. Lo Structure Deck: Cyber Attacco unisce tutte le strategie di Zane Truesdale dall’anime Yu-Gi-Oh! GX, ridefinendo con nuove carte i temi Cyber Drago e Cyberoscuro! Giocateli separatamente o combinateli per un mash-up Cyberoscuro e Drago.

Lo Structure Deck: Cyber Attacco introduce due nuovi Effetti Mostro, uno dei quali aggiunge Vincolo di Potere dal vostro Deck alla vostra mano e riporta in vita un mostro “Cyber” dal vostro Cimitero. Nuove carte Incantesimo vi aiuteranno a cercare carte “Cyber” nel vostro Deck facilitando la creazione di combo. Rubate mostri dal Cimiterio dell’avversario e richiamate i vostri più potenti Mostri Fusion “Cyber” quando l’avversario meno se lo aspetta! Una nuova carta Trappola Cyberdark vi aiuterà a potenziare i vostri Mostri Cyberdark con più Carte Equipaggiamento e vi permetterà di spenderla per dare sfogo alla vostra sete di distruzione. Infine, i Duellanti abbastanza audaci da fondere il Drago Cyber Finale e il Drago Cyberoscuro potranno sfruttare il potere nel nuovo Drago Finale Cyberoscuro, un leviatano con 5000 ATK che ignora le mosse dell’avversario e attacca senza sosta!

Troverete molte ristampe potenti nello Structure Deck: Cyber Attacco, come Cyber Drago, Drago Cyber Finale, Fusione Sovraccarico, Jizukiru, il Kaiju Distruttore di Stelle, Gizmehk Orochi, il Serpentron Squarcia Cielo, Dispiegamento Fusione e Impermanenza Infinita! Un’incredibile collezione di classici Yu-Gi-Oh! GX, nuove potenti carte tematiche e ristampe popolari.

Structure Deck: Cyber Attacco sarà disponibile dal 15 ottobre. Ogni Structure Deck include un tappetino da gioco Deluxe, un Main Deck da 43 carte e un Extra Deck da 5 carte per un totale di 48 carte: 40 Carte Comuni, 3 Super Rare e 5 Ultra Rare. MSRP: €9.99 per box.

Fatevi trasportare dal vento del cambiamento! Duellanti Leggendari: Tempesta Synchro è la prima espazione di Yu-Gi-Oh! TCG interamente dedicata ai Mostri VENTO, con nuove carte potenti e competitive. I Mostri Segna-Velociroid di Yugo, da Yu-Gi-Oh! ARC-V, sono tornati, pronti a volare attraverso il vostro Deck e il vostro Cimitero per essere aggiungi alla vostra mano ed essere Evocati! I nuovi Segna-Velociroid estraggono carte dal Deck, caricano il Cimitero, modificano i livelli dei Mostri e bandiscono carte per potenti Evocazioni Speciali. Abbinatele con Carte Incantesimo per un effetto simile a un doppio Teletrasporto di Emergenza per Segna-Velociroid; infine, una nuova Trappola Carta riporterà una carta nella mano del vostro avversario, prima di tornare dal Cimitero come Mostro Tuner! Tutte le carte offrono supporto a due nuovi incredibili Mostri Synchro: il primo “Hi-Speedroid” demolisce le carte dell’avversario per guadagnare Punti Attacco, poi si offre in Tributo per un’Evocazione Speciale che può richiamare fino a due Mostri Synchro VENTO di livello 7; il secondo è la nuova versione di Drago Synchro Ala Cristallo, con un effetto negazione migliorato che vi permetterà di dominare ogni Duello!

Le strategie di Sherry LeBlanc da Yu-Gi-Oh 5D non sono mai state così devastanti! Espandendo il potente effetto negazione di Chevalier dei Fiori, il nuovo Mostro Synchro di livello 10 di Sherry sostituisce la negazione di trappole e incantesimi del mostro originale con un effetto controllo che può negare praticamente ogni cosa. A questa, si aggiungono altre due abilità: distruggere gratuitamente una carta sul campo di battaglia e tornare nell’Extra Deck per richiamare con Evocazione Speciale una carta dal cimitero. Infine, i fan del tema Lirilusc – Dendroica Turchese troveranno due nuovi Mostri Effetto e due nuovi Mostri Xyz: uno che fa tornare Carte Trappola e Incantesimo nel Deck dell’avversario e uno che annulla le Evocazioni Speciali dell’avversario! Le nuove carte supporto Lirilusc – Dendroica Turchese vi aiuteranno ad aggiungere una schiera di amici piumati alla vostra mano ed evocarli sul campo di battaglia, potenziadoli con Materiali Xyz e proteggendoli dagli attacchi.

E se questo non fosse ancora abbastanza, una carta in Duellanti Leggendari: Tempesta Synchro potrebbe essere una Rara Fantasma estremamente rara! Dopo il grande successo di Fantasmi dal Passato, questa è la nuova occasione per aggiungere un’altra spettacolare carta rara alla vostra collezione.

Duellanti Leggendari: Tempesta Synchro arriverà negli store il 28 ottobre, con 57 carte: 29 Carte Comuni, 10 Rare, 8 Super Rare, 9 Ultra Rare e 1 Rara Fantasma. MSRP: €1.99 per pack 5 carte.

Collezionate le carte, costruite il vostro Deck e avrete la possibilità di aggiudicarvi premi incredibili! A partire da ottobre, duellate negli Store Ufficiali del Torneo per guadagnare Busta Da Torneo OTS 17. Questi booster esclusivi sono gli unici che vi permetteranno di trovare carte Rare Ultimate, incluse la Rara Ultimate Infinite Impermanence e la Rara Ultimate Glorioso Soldato Nero – Soldato del Chaos! Con 3 Rare Ultimate e 10 Super Rare, Busta Da Torneo OTS 17 può far brillare il vostro Deck con alcune tra le più esclusive carte collezionabili.

Busta Da Torneo OTS 17 sarà disponibile dal 14 ottobre solo negli Store Ufficiali del Torneo, con un totale di 26 carte: 13 Carte Comuni, 10 Super Rare e 3 Rare Ultimate. Le Busta Da Torneo OTS sono ottenibili unicamente come premi del torneo e come pack di partecipazione.

Ottobre sarà caratterizzato da molti imperdibili eventi online e negli store! I festeggiamenti inizieranno con il Remote Duel Extravaganza il weekend del 2-3 ottobre.

Volete partecipare all’azione? I Duellanti di tutta Europa, Medio Ortiente, Africa e Oceania potranno dare un primo sguardo al prossimo set booster di 100 carte durante la Burst of Destiny Premiere! Il 30 e il 31 ottobre. Visitate gli Store Ufficiali del Torneo, ottenete nuove potenti carte, poi metteti comodi e seguite in livestream il Remote Duel Invitational!