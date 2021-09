Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI a SPIEL ‘21

Konami Digital Entertainment B.V. sarà presente a SPIEL ’21 con Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). SPIEL, la più grande fiera pubblica al mondo per i giochi da tavolo, che quest’anno tornerà in presenza, si svolgerà a Essen a ottobre. Chi non potrà partecipare di persona alla fiera potrà seguire l’evento virtuale sulla piattaforma SPIEL.digital.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Dal 14 al 17 ottobre, sarà possible vedere, provare e acquistare – con offerte speciali – gli ultimi prodotti Yu-Gi-Oh! TCG alla Hall 2/2B126 del Messe Essen.

Chi spenderà €35 o più allo store Yu-Gi-Oh! TCG, inoltre, riceverà gratuitamente uno speciale tappetino da gioco (1 tappetino per persona e acquisto al giorno).

Durante la fiera i Duellanti potranno sfidarsi in tornei Win-a-Mat ed eventi Duel the Master. Tra gli eventi da non perdere: sabato 16 ottobre l’evento Attack the Giant Card e domenica 17 ottobre il torneo ufficiale presentato da Olli-Baba.

Informazioni importanti

Data: 14-17 ottobre

Location: Messeplatz 1, 45131 Essen

Yu-Gi-Oh! stand: Hall 2, 2B126 (Demo, tournei, shop)

Yu-Gi-Oh! Stand virtuale: www.spiel-messe.com

Eventi

Torneo Win-a-Mat – ogni giorno dalle 11:00-14:00 CEST

Eventi giornalieri Duel the Master e King of the Hill

Eventi Attack of the Giant Card – Sabato 16 ottobre alle 11:00 CEST

Registrazioni per gli eventi qui: www.jokmok.de/tournament-overview/

Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.