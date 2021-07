Come allestire la tua casa ispirata al tuo manga preferito

Lo spazio abitativo non è solamente un luogo dove riposare e passare il tempo che non si passa a lavoro o all’aria aperta. La casa dovrebbe rispecchiare la personalità di ognuno e le proprie passioni devono essere messe in risalto. Abitare in uno spazio che ti fa sentire a tuo agio è il miglior modo per goderti quei momenti di relax che vuoi prenderti, riposando la mente e il corpo al caldo delle proprie quattro mura domestiche. E allora ognuno dovrebbe curare amorevolmente la propria abitazione e personalizzarla a proprio piacimento. Scegliere gli oggetti migliori, quelli che al solo sguardo mettono di buon umore e fanno venire in mente le cose a cui si è più appassionati. La comodità dovrebbe essere la parola d’ordine per ogni acquisto nell’abitazione.

Sedie da ufficio che fanno la differenza

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Ad esempio quando si sceglie una buona sedia ufficio, da sistemare nella stanza dove si compiono le scartoffie burocratiche, oppure dove si lavora per chi in questo periodo è costretto allo smart working, si dovrebbe sempre puntare ai migliori prodotti. Ma non è solo questione di comodità, difatti una casa che porta al benessere e al buon umore deve essere arredata seguendo le proprie passioni Appassionato di manga? Allora cerca l’arredamento giusto

Se sei un appassionato di manga allora anche la tua abitazione dovrebbe rispecchiare questo tuo amore per i famosi fumetti giapponesi. Le ipotesi sono tantissime e vario da stanza a stanza. Ovviamente l’arredamento dipenderà dal tipo di manga che si legge e più si adora tra i tantissimi pubblicati al giorno d’oggi. Ma andiamo per ordine, prima di tutto la propria stanza. È quella parte della casa dove si passa tantissimo tempo e che quindi ha bisogno di una cura particolare.

Per questa stanza il consiglio è ovviamente l’acquisto di vario materiale ispirato al manga, come pupazzi o gadget. Una bella libreria ben fatta dove riporre tutti i fumetti e poi a questo punto ci possono essere vari tocchi in più per abbellirla. Sicuramente un’ idea simpatica sono gli stickers adesivi. Sono numerosi i posti dove acquistarli e sono facilissimi da applicare alla parete e poi da rimuovere. Ne esistono di ogni dimensione e puoi scegliere di combinarli tra loro, magari comprando gli stickers di vari personaggi. Per le altre stanze è sconsigliato l’uso degli adesivi da parete, è meglio infatti che i vani della casa che non sono la propria cameretta rimangano più neutri ma non per questo devi rinunciare a sentirti nelle case raffigurate nei tuoi manga preferiti. Per quanto riguarda la sala puoi optare per decorazioni orientali, usando quindi piatti da parete e tavolini da fumo bassi. Ottimo sarebbe anche l’acquisto di un tappeto orientale.

Qualche soprammobile a tema poi si può trovare facilmente nei negozi etnici, magari raffiguranti un drago o una carpa, ornamenti sempre presenti nelle case giapponesi. Per la cucina invece la miglior scelta è quella di procurarsi dei servizi orientali. Quindi ciotole con bacchette annesse per le tue cene a tema orientale e poi servizi da te da servire ai tuoi amici appassionati mentre nei piacevoli pomeriggi discutete della vostra passione comune!