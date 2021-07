KONAMI svela tre nuovi titoli digitali Yu-Gi-Oh!: Master Duel, Rush Duel e Cross Duel

Konami Digital Entertainment, B.V. è entusista di svelare non uno, non due, ma tre nuovi incredibili titoli digitali Yu-Gi-Oh!, e un nuovo mondo per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS – è tempo di duellare!

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Durante lo speciale livestream “Yu-Gi-Oh! Digital Next”, KONAMI ha mostrato per la prima volta Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL e annunciato che Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL sarà disponibile su Nintendo Switch in America ed Europa da questo autunno.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL permetterà a giocatori vecchi e nuovi di godere dell’esperienza completa del popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) in formato digitale. Duellanti di tutto il mondo potranno competere in incredibili Duelli, intensi da giocare ed emozionanti da guardare. A differenza degli altri titoli Yu-Gi-Oh! che hanno ripreso elementi di manga e anime, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ruota completamente attorno a Yu-Gi-Oh!

GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI e si annuncia come il titolo digitale più completo mai uscito dedicato al mondo di Yu-Gi-Oh! TCG. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sarà disponibile in tutto il mondo per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android – e, per la prima volta in assoluto per un titolo di Yu-Gi-Oh!, vanterà una stupefacente grafica 4K sui dispositivi compatibili.

Esplorate il vibrante mondo dell’anime di Yu-Gi-Oh! SEVENS, attualmente in programmazione in Giappone, e scoprite un nuovo e divertente modo di duellare in Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL per Nintendo Switch.

Basato sul gioco di carte RUSH DUEL, disponibile dallo scorso anno in Giappone, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL utilizza un nuovo e divertente set di regole che permette di continuare a pescare ed Evocare! Preparatevi a Duelli imprevedibili, durante i quali la marea può cambiare molto rapidamente…

I Duellanti potranno collezionare la carte di RUSH DUEL, costruire il loro Deck, affrontare i protagonisti di Yu-Gi-Oh! SEVENS e sfidare amici e Duellanti di tutto il mondo. Tutto questo e molto altro vi aspetta in Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL, in uscita questo autunno in America ed Europa.

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL porta tutto a un nuovo livello, con incredibili scontri tra quattro Duellanti. Presto saranno svelati tutti i dettagli su questo nuovo entusiasmante progetto Yu-Gi-Oh!, in uscita in tutto il mondo su dispositivi iOS e Android.

KONAMI annuncia infine che il titolo di successo per PC e dispositivi mobile Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha superato i 140 milioni di download in tutto il mondo! I Duellanti di tutto il mondo hanno collezionato più di 65 miliardi di carte e combattuto più di 6 miliardi di Duelli.

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.