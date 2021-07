COMIX e Sony annunciano PLAYCOMIX

Nasce PLAYCOMIX. La nuova 16 mesi è frutto della collaborazione fra la regina dello humor, Comix, e Sony Interactive Entertainment Italia, e incrocia in modo originale le due grandi passioni degli studenti: l’umorismo e il gaming.

PLAYCOMIX è l’edizione limitata della mitica Comix, ispirata all’universo Playstation: alle 520 pagine dell’agenda Comix, aggiunge 16 pagine con giochi, curiosità e stickers, tutti dedicati al gaming. La collaborazione fra Comix e Sony Interactive Entertainment Italia non finisce qui.

Torna infatti Vita da Comix il grande concorso a premi indetto da Comix, che quest’anno mette in palio anche l’imperdibile console PlayStation 5 (PS5). Dal 15 luglio al 12 ottobre inviando foto e video divertenti, in perfetto stile Comix e ispirati ai valori del brand PlayStation™, e iscrivendosi al concorso,i partecipanti avranno la possibilità di vincere fantastici premi. Ogni settimana fra tutti i contributi pervenuti, un panel di esperti nominati da Comix e Sony Interactive Entertainment Italia sceglierà una foto o un video che verrà premiato con una console PS5, per complessive 13 console in palio. Chi non si fosse aggiudicato l’ambitissimo premio avrà un’ulteriore imperdibile opportunità: fra tutti coloro che avranno inviato il proprio contributo, a fine concorso, la quattordicesima console PlayStation 5 verrà infatti assegnata per estrazione.

Non è tutto: ogni giorno, per ben 90 giorni, giocando con il minigame PLAYCOMIX, si potranno vincere con modalità instant win alcuni premi targati PlayStation™. Partecipare al concorso è semplicissimo: basta registrarsi sul sito www.comix.it/concorso/ e inviare le proprie creazioni anche attraverso l’app di Comix o via WhatsApp al numero 331 657 4796 entro e non oltre il 12 ottobre.

Le foto e i video in concorso saranno caricati sui profili social di Comix mentre i più originali e divertenti saranno pubblicati sulla prossima edizione dell’agenda. Il concorso verrà promosso sui principali social (Instagram/Facebook, Tik Tok, Twitch, YouTube,VVVID), oltre che su siti e app in target. Da agosto sarà anche on air uno spot tv.