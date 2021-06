Panini presenta LEGO EXPLORER

Panini Magazines presenta Lego Explorer, la nuova rivista dedicata agli amanti dei Lego® e a chiunque voglia avvicinarsi all’incredibile mondo dei mattoncini colorati. Il primo numero è disponibile in edicola da giovedì 10 giugno e avrà in allegato un mini setper costruire un vivace Pappagallo Lego®.

Ogni numero di Lego Explorer è diviso in diverse aree tematiche, tra cui Scienza (con alcune straordinarie curiosità sugli animali e le loro rispettive trasformazioni Lego®), Ingegneria (per incredibili sfide da svolgere utilizzando solo 6 mattoncini), Arte (nella prima uscita tutte le istruzioni per progettare la tua casa sull’albero) e tante altre, che mattoncino dopo mattoncino terranno i lettori incollati alle pagine.

Ciò che rende unico Lego Explorer è che sono i veri designer Lego a svelare trucchi del mestiere e dritte direttamente dalla propria esperienza sul campo. Ogni rubrica si arricchisce con le parole dei Lego Model Designer che affiancheranno i lettori con consigli e tutorial, per dare vita ai più divertenti e originali set, utilizzando sia i pezzi a propria disposizione che quelli dati in omaggio con ogni numero. Nella prima uscita, ad esempio, la Lego Designer Nina Koopman spiegherà come è nata l’idea di costruire il Pappagallo Lego®, in allegato con le relative istruzioni.

Il costo del magazine è di 5.90 euro (con il gadget in allegato). Lego Explorer vi aspetta con tutti gli approfondimenti e le curiosità sul suo mondo dal 10 giugno in edicola e su Panini.it!