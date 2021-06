PANINI COMICS presenta SWEET TOOTH

Panini Comics presenta la nuova edizione di Sweet Tooth, un inquietante racconto di sopravvivenza sulle amicizie nate dalla tragedia e su quanto c’è di buono e di cattivo nell’essere umano, ambientato in un’America post apocalittica. Scritto e disegnato da Jeff Lemire (Essex County) e con i colori di José Villarrubia (Batman: Year 100), Sweet Tooth è una lettura perfetta per accompagnare la visione dell’omonima serie originale Netflix, disponibile dal 4 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

In seguito a una misteriosa pandemia, l’Afflizione, gli unici bambini nati fanno parte di una nuova razza di ibridi uomo-animale cresciuta in isolamento. Tra loro c’è Gus, un ragazzo dall’animo gentile, goloso di dolci e… dalle fattezze di un cervo. Quelli come lui hanno una taglia sulla testa e, quando dei feroci cacciatori giungono nella sua foresta, un uomo misterioso e violento, Jepperd, lo trae in salvo. Il gigantesco vagabondo promette di condurre Gus alla Riserva, un rifugio sicuro per tutti i bambini “ibridi”. Il rude Jepperd finirà per cambiare quel ragazzo inoffensivo che ha soprannominato “Sweet Tooth” (golosone, in italiano), o sarà invece il cuore di Gus a cambiare lui, mentre attraversano la nuova, pericolosissima frontiera americana?

Sweet Tooth mette in fila tanti quesiti: cosa potrebbe accadere se in un contesto particolare nascesse una generazione di bambini ibridi uomo-animale? Che ruolo può avere l’empatia in un mondo sempre più crudele e pericoloso? E soprattutto: che cosa succede quando, passato il pericolo, usciamo dal nostro nascondiglio? Per scoprire le risposte, non si può non intraprendere la lettura di questa prima amatissima serie Vertigo, una storia che porta alla luce lo scontro con una realtà drammatica e spesso sgradevole, ma non priva di suspense ed emozioni.