Katy Perry svela il Nuovo Singolo e Video “Electric” in collaborazione con Pokémon

I festeggiamenti dedicati al 25° anniversario di Pokémon continuano con la pubblicazione del nuovo singolo e video “Electric” della celeberrima artista Katy Perry. Katy, che è appassionata del mondo dei Pokémon sin dalla sua infanzia, in cui giocava ai videogiochi originali per Game Boy, ha composto il brano specialmente per l’album Pokémon 25, che verrà pubblicato questo autunno da Capitol Records di Universal Music Group. “There’s no reason that this life can’t be electric” (chi ha detto che la vita non può essere elettrizzante), canta Katy nel suo fantastico pezzo, dedicato alla gioia che si prova nell’inseguire un sogno, incoraggiati dall’amore e il supporto degli amici.

Oggi, il video ufficiale di “Electric” realizzato da Carlos López Estrada, che ha diretto il film Disney Raya e l’ultimo drago, è stato svelato ai fan in anteprima con una première di YouTube. Il video mostra Katy e Pikachu mentre si godono la natura e riflettono su come si sono evoluti nel corso degli anni. Dopo un giorno di esplorazioni, i due si fermano a un faro per meditare. Persi a fantasticare, viaggiano a ritroso nel tempo fino agli albori della carriera di Katy. Grazie all’incoraggiamento del suo amico Pichu, Katy passa da fare l’artista di strada ai mercati a esibirsi nella sua prima performance da professionista.

“Mentre ero in tournée in Giappone ho visitato il Pokémon Café e mi è venuta tanta nostalgia. Mi sono tornati in mente gli anni delle scuole medie. Quindi, quando mi hanno chiamata per chiedermi di prendere parte ai festeggiamenti del 25° anniversario insieme a Post Malone e J Balvin, ero al settimo cielo”, commenta Katy Perry. “I temi della canzone, il concetto di resilienza e del saper accendere la scintilla che ognuno si porta dentro, hanno ispirato sia il mio percorso personale che quello dei personaggi del mondo dei Pokémon. Pikachu è l’evoluzione di Pichu; nel video quest’ultimo appare al mio fianco nei momenti che mi ritraggono quando ero più giovane mentre Pikachu mi accompagna nel presente. Tutti e due ci evolviamo, ma al tempo stesso, continuiamo ad avere un senso di spensieratezza”.

“Katy Perry ha creato “Electric”, uno straordinario brano che festeggia i 25 anni di Pokémon, dedicato alla scoperta del proprio cammino ed evoluzione personale”, dichiara Colin Palmer, vice presidente dell’ufficio marketing di The Pokémon Company International. “Inoltre, ci auguriamo che i fan di tutto il mondo amino vedere Katy in compagnia di Pikachu nel video di “Electric”, un video che offre delle immagini spettacolari che ben riflettono le emozioni suscitate da questa canzone”.

Il tutto fa parte di Musica P25, un gigantesco evento musicale della durata di un anno, creato da The Pokémon Company International in collaborazione con Universal Music Group.