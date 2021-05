I nuovi Mazzi Lotte V del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon aiutano a migliorare le strategie di gioco

Oggi The Pokémon Company International ha pubblicato dei nuovi Mazzi Lotte V per il popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Questi mazzi hanno come protagonisti Victini-V e Gardevoir-V e sono in vendita in tutto il mondo presso i rivenditori autorizzati.

Ciascun Mazzo Lotte V offre agli Allenatori tutto il necessario per giocare, tra cui un mazzo da 60 carte, tre schede di riferimento, dei segnalini danno, una moneta extra-large, un portamazzo, un regolamento e una guida rapida per imparare strategie vincenti. Due le versioni disponibili: una dedicata a Victini-V e l’altra a Gardevoir-V.

In alternativa, è anche possibile acquistare il Mazzo Lotte V – Victini contro Gardevoir, un set contenente due mazzi pronti per giocare e accessori per lanciarsi subito nel mondo delle lotte del GCC Pokémon con familiari e amici. Il Mazzo Lotte V – Victini contro Gardevoir include inoltre otto carte Allenatore aggiuntive, tra cui due olografiche.

Per gli Allenatori che hanno imparato a giocare con l’Accademia Lotta, il primo gioco da tavolo ispirato al GCC Pokémon, i Mazzi Lotte V rappresentano il gradino successivo in quanto aiutano a migliorare le tecniche di gioco. Inoltre, il fatto che le carte del gioco da tavolo possono essere scambiate con quelle incluse nei Mazzi Lotte V fa di questi mazzi il prodotto perfetto da abbinare all’Accademia Lotta.